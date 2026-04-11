Erre sokat kellett várni, február után nyert bajnokit a Liverpool

Hat hét után nyert újra angol bajnokit a Liverpool. A gárda a Premier League 32. fordulójában hazai pályán diadalmaskodott londoni ellenfelével szemben. A Liverpool-Fulham találkozó már az első félidőben eldőlt, Rio Ngmumoha és Mohamed Szalah volt eredményes. Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára és középső, majd irányító középpályásként végigjátszott. Kerkez Milost ezúttal nem cserélte be Arne Slot.

Liverpool-Fulham: győztes főpróba

A Pool ezelőtt február 28-án, a West Ham ellen nyert a Premier League-ben. A Fulham elleni találkozó tökéletes főpróba volt a keddi, Paris Saint-Germain elleni BL-csata előtt. A negyeddöntőben kétgólos hátrányt kell ledolgozniuk a Vörösöknek.