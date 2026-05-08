Kiakadt a cukiságmérő: Szoboszlai Dominik és kislánya apás napot tartottak

Szoboszlai Dominik és felesége szerda este egy meghitt pillanatot osztott meg követőivel Instagram-oldalán: a fotón felszabadultan hintázik kislánya társaságában. A Liverpool magyar középpályását a legtöbben céltudatos, keményen dolgozó futballistaként ismerik, aki hétről hétre hatalmas nyomás alatt bizonyít a pályán. Ez a kép azonban egy másik oldalát is megmutatja – az odaadó édesapát, aki a zsúfolt mindennapok közepette is fontosnak tartja, hogy minőségi időt töltsön családjával.

Szoboszlai Dominik kislányával együtt hintázott Fotó: Molly Darlington

Szoboszlai Dominik kislányával együtt hintázott

A magyar játékos gyermeke nem először tűnik fel a nyilvánosság előtt. Az elmúlt hónapokban többször is látható volt, hogy családja a helyszínen támogatja őt, és az Anfield lelátójáról drukkol a Liverpool magyar középpályásának. A futballista korábban már többször hangsúlyozta, milyen sokat jelent számára szerettei jelenléte és biztatása a kiemelten fontos mérkőzések előtt és alatt.

A tündéri felvételen - amelyet a 25 éves játékos felesége, Buzsik Borka készített - Szoboszlai és kislánya egy játszótéren hintázik, és szemmel láthatóan a nemzeti válogatott csapatkapitánya is legalább annyira élvezi a játékot, mint gyermeke. Az pedig, ahogy néz rá, többet mond minden szónál.