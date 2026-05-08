RETRO RÁDIÓ

Kiakadt a cukiságmérő: Szoboszlai Dominik és kislánya apás napot tartottak

A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal egy bensőséges pillanatot osztott meg. Szoboszlai Dominik és kislánya közösen hintáztak egy játszótéren.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.08. 08:30
szoboszlai dominik buzsik borka kislány

Szoboszlai Dominik és felesége szerda este egy meghitt pillanatot osztott meg követőivel Instagram-oldalán: a fotón felszabadultan hintázik kislánya társaságában. A Liverpool magyar középpályását a legtöbben céltudatos, keményen dolgozó futballistaként ismerik, aki hétről hétre hatalmas nyomás alatt bizonyít a pályán. Ez a kép azonban egy másik oldalát is megmutatja – az odaadó édesapát, aki a zsúfolt mindennapok közepette is fontosnak tartja, hogy minőségi időt töltsön családjával.

Szoboszlai Dominik kislányával együtt hintázott
Szoboszlai Dominik kislányával együtt hintázott Fotó: Molly Darlington

Szoboszlai Dominik kislányával együtt hintázott

A magyar játékos gyermeke nem először tűnik fel a nyilvánosság előtt. Az elmúlt hónapokban többször is látható volt, hogy családja a helyszínen támogatja őt, és az Anfield lelátójáról drukkol a Liverpool magyar középpályásának. A futballista korábban már többször hangsúlyozta, milyen sokat jelent számára szerettei jelenléte és biztatása a kiemelten fontos mérkőzések előtt és alatt. 

A tündéri felvételen - amelyet a 25 éves játékos felesége, Buzsik Borka készített - Szoboszlai és kislánya egy játszótéren hintázik, és szemmel láthatóan a nemzeti válogatott csapatkapitánya is legalább annyira élvezi a játékot, mint gyermeke. Az pedig, ahogy néz rá, többet mond minden szónál.

Szoboszlai Dominik és kislánya közös programja
Szoboszlai Dominik és kislánya közös programja Fotó: Instagram

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu