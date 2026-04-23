„Még le is törte a fényjelzőt!” – Mindent elmesélt a soproni rendőrnő az életmentő kutyáról
Két fiatal rendőr épp Sopron utcáin járőrözött, amikor egy autó elkezdett villogni feléjük. Ekkor még sejtelmük sem volt arról, hogy micsoda történet fog kikerekedni a jelenetből. Az autóban ugyanis nem egy ember, hanem egy mentőkutya ült – az adta le a fényjelzéseket. A találékony ebnek és a rátermett őrmestereknek köszönhetően az este nem fulladt tragédiába, bajba jutott gazdájához még éppen időben ért oda a segítség.
Elképesztő életmentésben volt része Mogyorósi Xénia Beatrix és Kocsis Péter rendőr őrmestereknek, amikor egy kutyának hála felfigyeltek egy bajba jutott férfira. A férfihoz az utolsó pillanatban érkezett a segítség, ugyanis egy darázscsípés miatt durva allergiás reakció lépett fel nála, de arra már nem volt ereje, hogy beadja magának az ellenszert. Ekkor lépett a képbe a két soproni őrmester, akik azonnali reakciója végül életet mentett. Persze a hős mentőkutya nélkül mindez nem valósulhatott volna meg.
A darázscsípés kis híján tragédiával végződött
Április 15-én, este 9 óra előtt nem sokkal a két őrmester épp Sopron utcáin járőrözött, amikor a kocsi visszapillantójából arra lettek figyelmesek, hogy valaki folyamatos fényjelzéseket ad le egy parkoló autóból. Úgy döntöttek közelebb mennek és megnézik mi történik az autóban, odabent azonban nem láttak senkit. A helyzet csak még különösebb lett, amikor a kocsi mögött észrevettek a földön egy férfit, aki levegőért kapkodott.
Kiderült, hogy a férfi még ki tudott szállni az autóból, de közben a darázscsípés miatt görcsbe rándult a teste, és már nem tudta beadni magának az EpiPen injekciót. A két őrmestert ekkor akcióba lendült.
A kollégám gyorsan elolvasta a használati utasítást, és ő adta be neki a gyógyszert, közben én pedig tárcsáztam a mentőket
— mesélte lapunknak Beatrix.
A mentőkutya érzékelte a bajt
Kiderült, hogy Andrásnak korábban is volt már hasonló rohama, ezért is volt mellette egy segítő kutya, Kajla Etelka. A kutyus ezúttal is pontosan érzékelte, hogy baj van, ijedtében pedig elkezdett ugrálni a műszerfalon, így történt, hogy a kocsi fényszórójával villogni kezdett.
Ez nem egy betanított mozdulat volt. Ki akart szállni a gazdája után, aki becsukta maga mögött a kocsi ajtaját. Olyan izgatottan ugrált, hogy végül még a fényjelző kar is letört
– emlékszik vissza a mindössze 20 éves őrmester.
A férfi az EpiPen beadása után jobban lett. Időközben a mentők is megérkeztek a helyszínre, a találékony soproni mentőkutyus pedig sűrű dicséretben részesült.
A fiatal rendőrnő elmondta: nem gondolták volna, hogy kollégájával egy ilyen, nem mindennapi jelenetben lesz részük, de a hasonló történetek adnak nekik erőt a szolgálatukhoz.
