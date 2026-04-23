„Még le is törte a fényjelzőt!” – Mindent elmesélt a soproni rendőrnő az életmentő kutyáról

Elképesztő életmentésben volt része Mogyorósi Xénia Beatrix és Kocsis Péter rendőr őrmestereknek, amikor egy kutyának hála felfigyeltek egy bajba jutott férfira. A férfihoz az utolsó pillanatban érkezett a segítség, ugyanis egy darázscsípés miatt durva allergiás reakció lépett fel nála, de arra már nem volt ereje, hogy beadja magának az ellenszert. Ekkor lépett a képbe a két soproni őrmester, akik azonnali reakciója végül életet mentett. Persze a hős mentőkutya nélkül mindez nem valósulhatott volna meg.

A 46 éves férfi életét a találékony mentőkutya és a két őrmester mentette meg

A darázscsípés kis híján tragédiával végződött

Április 15-én, este 9 óra előtt nem sokkal a két őrmester épp Sopron utcáin járőrözött, amikor a kocsi visszapillantójából arra lettek figyelmesek, hogy valaki folyamatos fényjelzéseket ad le egy parkoló autóból. Úgy döntöttek közelebb mennek és megnézik mi történik az autóban, odabent azonban nem láttak senkit. A helyzet csak még különösebb lett, amikor a kocsi mögött észrevettek a földön egy férfit, aki levegőért kapkodott.

Kiderült, hogy a férfi még ki tudott szállni az autóból, de közben a darázscsípés miatt görcsbe rándult a teste, és már nem tudta beadni magának az EpiPen injekciót. A két őrmestert ekkor akcióba lendült.

A kollégám gyorsan elolvasta a használati utasítást, és ő adta be neki a gyógyszert, közben én pedig tárcsáztam a mentőket

— mesélte lapunknak Beatrix.

A hős kutya, Kajla Etelka azóta rengeteg dicséretet zsebelt be

A mentőkutya érzékelte a bajt

Kiderült, hogy Andrásnak korábban is volt már hasonló rohama, ezért is volt mellette egy segítő kutya, Kajla Etelka. A kutyus ezúttal is pontosan érzékelte, hogy baj van, ijedtében pedig elkezdett ugrálni a műszerfalon, így történt, hogy a kocsi fényszórójával villogni kezdett.

Ez nem egy betanított mozdulat volt. Ki akart szállni a gazdája után, aki becsukta maga mögött a kocsi ajtaját. Olyan izgatottan ugrált, hogy végül még a fényjelző kar is letört

– emlékszik vissza a mindössze 20 éves őrmester.

A férfi az EpiPen beadása után jobban lett. Időközben a mentők is megérkeztek a helyszínre, a találékony soproni mentőkutyus pedig sűrű dicséretben részesült.