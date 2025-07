Rettegnek a budapesti panel lakói azok után, amit egy gyerekágyban találtak az ötödiken

Nem elég, hogy a tomboló hőséget el kell viselni, egy zuglói társasházban még egy komoly probléma akad. A Füredi úti panelben attól tartanak, hogy darazsak fészkelték be magukat. Egy ott lakó nő a Facebookon kért tanácsot a darazsak miatt tanácstalanságában, érdeklődve, másoknál is olyan darázsinvázió van-e, mint nála. Mások is arról számoltak be, hogy több a darázs a szokásosnál.

A darazsak bárhovűá befészkelhetik magukat, a darázsinvázió innen indulhat (képünk illusztráció) Fotó: Johner Images / Getty Images

Darázsinváziótól félnek a lakók

Az Újváros park 5-ben élő lakó is arra panaszkodik, hogy az emeleti lakása ablakánál rendre megjelennek a kellemetlen rovarok. Állítja: hiába van szúnyoghálója, a rovarok a réseken át mindig beszöknek hozzá. A lakó hetek óta kitartóan nyomoz, hogy mégis, hol lehet a darazsak fészke, mert attól fél, hogy a társasházba fészkelnek be. Sokan allergiásak a darázscsípésre, akár életveszélybe is kerülhetnek egy csípéstől. A Metropol felkereste a ház gondnokát, aki elmondta: az érintett lakóval forródróton van.

Egy napig megjelenik néhány darázs, utána három napig nincsen. Utána megint megjelennek, mindig ugyanannál az ablaknál, ugyanott próbálnak bejutni a lakásba, mert rossz a szúnyogháló. Idáig senki más nem szólt, de az érintett lakónak is elmondtam, hogy amint meg tudják mutatni, hol van a darázsfészek, akkor tudok intézkedni, anélkül nem tudom kihívni a rovarirtókat”

– mondta a gondnok, hozzátéve: arra kéri az Újváros park 5 lakóit, ha van tudomásuk róla, hogy darázsfészek van a házban, jelezzék neki, ő pedig intézkedni fog.

A Füredi úti panelben is darázsinvázióra panaszkodnak Fotó: Google Maps

Ne piszkáld, ne nyúlj hozzá!

Boros Tibor méhraj befogó méhész szerint ezek a rovarok most nagyobb számban rajzanak országszerte.

A darazsak nyáron szaporodnak és ilyenkor agresszívebbek is lehetnek. Mint minden élőlény, ezek is a kánikulában szomjasak, aktívabban keresik a vizet, ezért ellepik az udvarokat, a bográcsfőzés, medencék és a társasházak környékén is feltűnhetnek

– mutatott rá, kiemelve: födémekbe, szellőzőrendszerekbe fészkelhetnek be. A tikkasztó meleg is oka a darázsinváziónak.

„Ilyenkor jobban támadnak, mert szomjasak. Ráadásul, mivel az utóbbi években nem voltak igazán hideg, fagyos telek, amikor a darazsak hibernálják magukat és a királynők elfagynak, így a darazsak majdhogynem 100 százalékosan áttelelnek. Nagyobb rajban vannak, ezért láthatunk úgymond darázsinváziót” – mutatott rá.