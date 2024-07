Vért izzadnak a darázsinvázió miatt a magyarok, így veheted fel a harcot a veszélyes rovarokkal

Citromozz!

A darazsak gyűlölik a citromot. Néhány szeletet tegyél ki az asztalra, és egy egész citromot is vess be. Utóbbit facsard bele egy tál vízbe, és tedd ki a szabadba – így elűzöd őket!

Kettőt egybe!

A szegfűszeget sem szeretik a darazsak. Egy félbe vágott déligyümölcsöt tűzdelj tele szegfűszeggel, és tedd oda, ahonnan kiűznéd a zümmögőket.

Olajozz

A darazsak irtóznak az illóolajoktól. Nincs is jobb trükk, mint ezeket is bevetni ellenük! Nemcsak a citromfű, de a muskátli olajkeverékével is elűzheted őket. Szappanos vízbe tegyünk ilyen olajakat, töltsük egy szórófejes palackba az oldatot, és fújjuk körbe a területet, ahol a darazsak tanyáznak.