A titok, amit tudni akar: így kezeljük hatékonyan a rovarcsípést

Akár strandolunk, akár kirándulunk vagy a kertben sütögetünk, a rovarcsípés meg tudja keseríteni a programunkat, hiszen nemcsak fájdalmas, de akár veszélyes is lehet, ha valaki allergiás rá. A darázs- vagy méhcsípés érdemli a legtöbb figyelmet, hiszen ezek könnyen válthatnak ki allergiás rohamot – de annak is érdemes kezelnie a csípéseket, akit nem fenyeget a rovarcsípés allergia. Mi a teendő, ha megcsípett bennünket valami, és mikor kell orvoshoz fordulni? A Life.hu megmutatja.

Így kezeljük a rovarcsípéseket

A legtöbbször otthon kezelhető a rovarcsípés

Egyénfüggő, hogy mennyire erős tüneteket okoz, ha megcsíp egy darázs vagy méhecske bennünket, de leggyakrabban duzzadás, fájdalom és a csípés körüli bőrpír a jellemző. A csípés helyétől is függ, mennyire intenzívek a tünetek, például ha a bokán található, akkor előfordulhat, hogy az egész lábszár feldagad. Bár ez riasztónak tűnik, valójában normális reakció, és általában 5-10 nap alatt elmúlik. Első lépésként, ha az ujjunkat csípte meg valami, vegyük le a gyűrűnket, mielőtt elkezd bedagadni a terület. Ha méhcsípésünk van, minél hamarabb szedjük ki a fullánkot – azonban ne csipesszel tegyük, hiszen ha összenyomjuk, még több mérget juttatunk a bőrünkbe. Helyette kaparjuk meg körömmel, vagy egy bankkártya élével, hogy kiforduljon. Mossuk le szappannal és bő vízzel a csípés helyét, majd antiszeptikus krémmel kezeljük. Ha erős a viszketés, és nagy a duzzanat, akkor hideg borogatást is tehetünk rá, illetve érdemes antihisztaminos kenőccsel is bekenni. Darázscsípésnél a fullánk nem marad bent, így csak a csípést kezeljük úgy, ahogyan a méhcsípést is. Ha valaki nem allergiás, általában nem kell orvoshoz fordulni, de ha a nyakon, a szájban vagy a garatban volt a csípés, akkor haladéktalanul kérjünk segítséget, hiszen a duzzanat elzárhatja a légutakat!

Más a helyzet allergia esetén

Az enyhe tünetek a csípés helyén jelentkező fájdalom, a bőr kipirosodása, ödéma kialakulása, és a terület forrásága. Ha azonban ezek mellett légzési nehézséget, csalánkiütést, a szemhéj, ajkak feldagadását tapasztaljuk, nyelési nehézség és szapora pulzus, szédülés jelentkezik, akkor anafilaxiás sokkot okozhatott a csípésallergia, amit azonnal kezelni kell, mert életveszélyes állapot. Ilyenkor a legjobb megoldás a segélyhívót hívni. Anafilaxia diagnózist követően az orvos önbelövős adrenalin injekciót ír fel, ami segít, ha újabb roham jelentkezik, így megelőzhető az életveszélyes reakció kialakulása.