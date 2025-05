Elkezdődött a darázsszezon: így védekezhetünk a veszélyes rovarok ellen!

Megkezdődött az idei darázsszezon, köszönhetően az enyhe télnek és az aszálynak. Ezek a veszélyes rovarok, főleg az allergiásokra nézve jelentenek veszélyt, de egy egészséges ember is könnyen kórházba kerülhet, ha megtámadják a darazsak. Mutatjuk, mit tehetünk ellenük!

Elindult a darázsszezon, mutatjuk, hogyan lehet védekezni ellenük! Fotó: Mediaworks archívum

Ezek a legveszélyesebb darázsfajok Magyarországon

Magyarországon két darázsfajta terjedt el leginkább, a francia és a német darázs. A francia a cserepekre épít tenyérnyi fészket, a német viszont hatalmas kolóniát építhet (egy-egy fészekben akár több 10 ezer darázs is tanyázhat), például a padlás és mennyezet közötti térbe is befészkelhetik magukat a fullánkjaikkal. Emellett találkozhatunk déli papírdarázzsal, kecskedarázzsal, európai lódarázzsal és padlásdarázzsal is. Jelenleg Magyarországon a német darázs és a lódarázs okozza a legnagyobb veszélyt.

Mit tehetünk a darazsak ellen?

Állítsunk darázscsapdát a lakás, ház körül, akár többet is. A hatásos darázs csapda sörből, cukorból, pár csepp ecetből és egy kis mosogatószerből áll. A sör és a cukor azért kell, mert szeretik a darazsak, az ecet azért, mert azt utálják a méhek, a mosogatószernek köszönhetően pedig nem tudnak majd a darazsak kijönni a folyadékból. Ezt az egyveleget töltsük bele valamibe, amibe befelé könnyen megtalálják az utat a rovarok, kifelé viszont nem (például vágjuk le egy PET palack tetejét, és megfordítva tegyük vissza a palack törzsébe, majd ragasszuk össze a két vágott szélt).

Mit tegyünk, ha darázsfészket találunk?

Semmiképp ne nyúljunk hozzá, mert nem tudhatjuk, allergiásak vagyunk-e a méregre, több száz szúrás pedig még egy egészséges emberre nézve is életveszélyes lehet. Darázsirtó spray-vel se próbálkozzunk, ha nem látjuk az egész fészket, mert több flakon drága darázsirtót is kifújhatjuk, azzal is csak az épp ott tartózkodó néhány rovart tudjuk megsemmisíteni, a kolónia szempontjából viszont nem okozunk kárt. A megoldás ilyenkor az, hogy szakembert hívunk főleg ha azt látjuk: egy pontból a lakás környékén 8-10 darázs jön ki percenként.

Mi történhet egy darázscsípést követően? Enyhe, viszkető duzzanat keletkezhet a csípés helyén ami általában 1-2 nap alatt meg is szűnik.

A csípés helyén 10 cm-nél nagyobb átmérőjű a duzzanat keletkezik. Ilyenkor 3-10 napig is eltart, míg megszűnik a tünet.

Szisztémás allergiás reakció alakul ki. Ilyenkor a csípés után pár perccel jön a sápadtság, a görcsök, a csalánkiütés, a hányás, a szem vagy száj körüli duzzanat, nyelési nehézség, szédülés, ájulásérzés vagy ájulás stb. Ezek a súlyos reakciók a csípés után két nappal is jelentkezhetnek még, enyhébb formában.

A csípést követően mentőt akkor kell hívni, ha rövid időn belül 12-20 cm-es duzzanat jelenik meg a csípéstől távolabb. Akkor is kérjünk segítséget, ha a csípés után 20-30 percen belül az egész testet kiütések borítják vagy bevörösödik. Ezek a tünetek ugyanis anafilaxiára utalnak.

Mit tegyünk, ha lódarázzsal találkozunk?

Ha lódarázzsal találkozunk maradjunk nyugodtak és próbáljunk meg lassan távolodni. Ne próbáljuk meg lecsapni vagy elűzni a lódarazsat, mert attól csak dühösebb lesz és a futás sem feltétlen célravezető! A legjobb, ha lassan és nyugodtan hátrálunk. Ha pedig valaki lódarázsfészket talál például az erdőkben a turista utak, pihenőhelyek és erdei játszóterek közvetlen közelében, az értesítse az erdészeket. A ház körüli fészek felszámolásához pedig ugyancsak szakemberre lesz szükség.