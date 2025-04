Sárga lábú, gyilkos rovarok Magyarországon – Fontos figyelmeztetést adtak ki a szakemberek

Már hazánkban is megjelent az ázsiai lódarázs (vespa velutina), az invazív fajjal pedig több komoly probléma is akad. Az akár 2,5 cm-es, sárga lábú rovar szúrása rendkívül fájdalmas. Ám nem csak a szúrása jelent veszélyt: ázsiai lódarázs egy igazi gyilkos, mely naponta akár 50 méhet is elpusztíthat. Ezért is fontos megfékezni! Hogy mit tehetünk? Máris mutatjuk!

Sárga lába leleplezi az ázsiai lódarazsat (Fotó: Pexels/Yamile Garcia)

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület azt kéri, hogy aki ázsiai lódarazsat lát, fotózza le és pontos helymegjelölés mellett küldje el nekik e-mailben IDE.

Sár József rovarszakértő az alábbiakra hívta fel a figyelmet a Magyarországon már ismert óriás lódarázs, illetve az mostanában megjelent ázsiai lódarázs kapcsán:

A lódarázs nem csíp, hanem szúr! Mindkét faj esetében halálos következménnyel jár, ha az embert több lódarázs szúrja meg egyszerre, akár epilepsziás rohamot, halált is okozhat.

A szakember az inváziós fajok megjelenésének okáról, illetve következményeitől is beszélt:

A klímaváltozás következtében egyre több ínvázív faj jelenik meg Európában. Az enyhe telek és a hosszú, forró nyarak kedveznek az új fajok megtelepedésének, amelyek komoly hatással lehetnek a helyi élővilágra. A legtöbb inváziós faj káros, mivel kiszorítja a helyi rokonfajokat, és semmiképpen sem tekinthető hasznosnak. Ennek következtében növekedhet a ragadozók és egyedek száma is. Az ökológiai egyensúly megőrzése mindig a legfontosabb.

