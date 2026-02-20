Szentkirályi, Deutsch, Radics - polgári estet tartottak Erzsébetvárosban

Telt ház volt az Erzsébetvárosi Polgári Esten, ahol a háborúról, a választások tétjéről, a zuglói és erzsébetvárosi helyzetről, valamint a Nemzeti Petícióról beszéltek a fideszes képviselők. A beszélgetést Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció vezetője moderálta, jelen volt Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke, valamint Radics Béla a fővárosi Fidesz-KDNP képviselője, a 6-os számú választókerület képviselőjelöltje

A Fidesz régi jelmondata; "A kommunisták mind szavaznak! Legyünk ott mi is!" Fotó: MATE KRISZTIAN

A Fidesz a biztos választás – ezek voltak az Erzsébetvárosi Polgári Est legfontosabb gondolatai

Az esemény elején bemutatták azt a videót, amely egy apjáról kérdezősködő kislányt ábrázol. Bár a videó maga mesterséges intelligenciával készült, a probléma, amit bemutat, rengeteg családot és gyermeket érint. Ezzel akarja a Fidesz felhívni a figyelmet a háború veszélyeire.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Budapest csődben van, de a városvezetés nem kér segítséget

Karácsony Gergely főpolgármester rengetegszer belengeti, mekkora bajban van Budapest, miközben számos kiadásra mégsem sajnálta a budapestiek pénzét. Mindemellett kozmetikázott számokkal variálták meg a költségvetést.

A kormány év végén fölajánlotta a segítségét, amikor a főpolgármester sokadik alkalommal megkongatta a vészharangot, hogy a főváros működésképtelen. A kormány azt mondta, tisztázni kellene, hogyan került csődbe az ország leggazdagabb önkormányzata, miközben nőttek a bevételei, de a budapestiek nem járhatnak rosszul azért, mert van egy inkompetens városvezetés, ami elherdálja a budapestiek pénzét. A kormányhatározatban megerősítették, hogy a kormány hajlandó kifizetni a költségeket, ami a működőképességet biztosítja. Ezzel a főváros nem élt, de lett egy törvénytelen költségvetése, ami nem fedi a valóságot.

– nyilatkozta lapunknak Szentkirályi Alexandra

Fotó: MATE KRISZTIAN

Radics Béla 20 pontos vállalása

Az eseményen Radics Béla hangsúlyozta, hogy konkrét, valódi vállalásokat szeretne Zuglóban és Erzsébetvárosban. Olyanokat, amik mérhetőek és teljesíthetőek. A 20 pontot fideszes képviselőtársaival ismertette egy videóban. Ezek közé tartozik: