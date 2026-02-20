Szentkirályi, Deutsch, Radics - polgári estet tartottak Erzsébetvárosban
Az Erzsébetvárosi Polgári Esten rengeteg érdeklődő jelent meg. A Fidesz képviselői a háború veszélyeire, az áprilisi választások tétjére és a brüsszeli vezetés visszás politikájára hívták fel a jelenlévők figyelmét.
Telt ház volt az Erzsébetvárosi Polgári Esten, ahol a háborúról, a választások tétjéről, a zuglói és erzsébetvárosi helyzetről, valamint a Nemzeti Petícióról beszéltek a fideszes képviselők. A beszélgetést Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció vezetője moderálta, jelen volt Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke, valamint Radics Béla a fővárosi Fidesz-KDNP képviselője, a 6-os számú választókerület képviselőjelöltje
A Fidesz a biztos választás – ezek voltak az Erzsébetvárosi Polgári Est legfontosabb gondolatai
Az esemény elején bemutatták azt a videót, amely egy apjáról kérdezősködő kislányt ábrázol. Bár a videó maga mesterséges intelligenciával készült, a probléma, amit bemutat, rengeteg családot és gyermeket érint. Ezzel akarja a Fidesz felhívni a figyelmet a háború veszélyeire.
Budapest csődben van, de a városvezetés nem kér segítséget
Karácsony Gergely főpolgármester rengetegszer belengeti, mekkora bajban van Budapest, miközben számos kiadásra mégsem sajnálta a budapestiek pénzét. Mindemellett kozmetikázott számokkal variálták meg a költségvetést.
A kormány év végén fölajánlotta a segítségét, amikor a főpolgármester sokadik alkalommal megkongatta a vészharangot, hogy a főváros működésképtelen. A kormány azt mondta, tisztázni kellene, hogyan került csődbe az ország leggazdagabb önkormányzata, miközben nőttek a bevételei, de a budapestiek nem járhatnak rosszul azért, mert van egy inkompetens városvezetés, ami elherdálja a budapestiek pénzét. A kormányhatározatban megerősítették, hogy a kormány hajlandó kifizetni a költségeket, ami a működőképességet biztosítja. Ezzel a főváros nem élt, de lett egy törvénytelen költségvetése, ami nem fedi a valóságot.
– nyilatkozta lapunknak Szentkirályi Alexandra
Radics Béla 20 pontos vállalása
Az eseményen Radics Béla hangsúlyozta, hogy konkrét, valódi vállalásokat szeretne Zuglóban és Erzsébetvárosban. Olyanokat, amik mérhetőek és teljesíthetőek. A 20 pontot fideszes képviselőtársaival ismertette egy videóban. Ezek közé tartozik:
- rendet és tisztaságot Zuglóban és Erzsébetvárosban
- felszámolják a Karácsony-féle biciklisávokat
- ingyenes parkolást a kerületben élőknek
- metró a Bosnyák térig és tovább Újpalotáig
A háborúpárti koalíció – Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt egy követ fúj
A nemzeti kormány világossá tette, hogy gazdasági és biztonsági kockázatot jelentene, ha Ukrajna az Európai Unióhoz csatlakozna. A Barátság kőolajvezeték leállítása egy nyílt zsarolás Magyarország ellen, ráadásul ezzel beavatkoznak a magyar választási kampányba. A szándékuk, hogy az energiaellátási probléma előidézzen egy olyan állapotot, amely a patrióta kormány számára kedvezőtlen.
Elfogadhatatlan a helyzet, hogy Ukrajna annak az Európai Uniónak akar tagja lenni, amelynek Magyarország már tagja, vagyis az ő támogatása is szükséges lenne a csatlakozáshoz. Világossá tettük, hogy a magyar nemzeti érdekkel ellentétes a háborúban álló Ukrajna EU-s csatlakozása. Az ukránok a legnagyobb diplomáciai támadást mérik Magyarországra, Brüsszel pedig nem egy uniós tag, hanem az ukránok oldalára áll.
– nyilatkozta lapunknak Deutsch Tamás. Hozzátette, hogy a korábbi választások előtt is voltak olyan fellépései Brüsszelnek, amelyekkel megpróbáltak beavatkozni a magyar választásokba. Ezúttal egy olyan kormányt akarnak, amely minden kérdésben teljesíti a kéréseiket.
Ahogy Mark Rutte NATO főtitkár fogalmazott, Európában akkora háborúra készülnek, amelyet még az elődeink sem láthattak. A Nemzeti Petíció kitöltésével megüzenhetjük, hogy nem szeretnénk sem Ukrajnát, sem a háborút anyagilag támogatni.
Megüzenhetjük, hogy a magyarok elsöprő többsége nem hajlandó finanszírozni az ukrajnai öldöklést. Nem finanszírozzuk Ukrajnát, és nem vagyunk hajlandóak elfogadni egyetlenegy, Kijev sugallatára született brüsszeli döntést, amelyik tönkre akarja tenni Magyarországon a rezsicsökkentést.
– mondta Deutsch Tamás, kiemelve a Nemzeti Petíció fontosságát.
