„Egy szülő számára nincs ennél súlyosabb kereszt” - Megrázó videót tett közzé Szentkirályi Alexandra a háború borzalmairól

„Ti, akik relativizáljátok a háború borzalmait, azt kérem, hogy nézzetek a háborúban elhunyt Mihály édesanyának a szemébe! Nézzetek bele a tekintetébe, és mondjátok a szemébe, hogy a háború csak rémhír.” – kezdte Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán. A sokkoló videóban megszólal az a gyászoló kárpátaljai édesanya, aki 37 éves fiát vesztette el tragikus módon a borzalmas háborúban.

Szentkirályi Alexandra meglátogatta a gyászoló édesanyát. Fotó: Máté Krisztián / metropol

Mondjátok neki, hogy az is csak rémhír, hogy elveszítette a 37 éves fiát a háborúban. Mondjátok el neki, hogy szerintetek nem halnak meg naponta apák és fiúk ezrei a fronton. Mondjátok meg ennek a kárpátaljai magyar asszonynak, hogy a halálos háború csak politikai riogatás! Én tavaly decemberben találkoztam a kárpátaljai Császlócon ezzel az édesanyával, akinek a fia meghalt a háborúban. Soha nem fogom elfelejteni azt a beszélgetést, azt a néma, fojtogató fájdalmat. Mert a háború kegyetlensége nem riogatás. Nem félelemkeltés. Hanem a szívbemarkoló, kíméletlen valóság. A fiát nem messze a magyar határtól, az utcán kapták el. Másnap kényszersorozták, és ő már soha nem térhetett haza a frontról.

– írja a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra megrázó videóját minden magyarnak látnia kell

Az édesanyja megtörten, elcsukló hangon mesélte el, hogy neki kellett eltemetnie a háborúban értelmetlenül elvesztett gyermekét. „Egy szülő számára nincs ennél súlyosabb kereszt. A háború a legkegyetlenebb valóság, akkor is, ha óriási erők dolgoznak azon, hogy mindezt elbagatellizálják. Magyar Péterék azért háborodnak fel és azért nem akarnak erről beszélni, mert Brüsszelből a Néppárti vezetőik azt várják, hogy Ukrajnát támogassák a háború folytatásában. Ezért inkább azt mondják, hogy a háború csak riogatás. De sajnos a fronton ez a "riogatás" már milliók életébe került, mert ott nem lehet nem tudomást venni a háború borzalmairól. Ott csak a valóság marad. Ezért nem szabad kockáztatnunk! A Fidesz a biztos választás. Osszátok meg, hogy a háborút relativizálókhoz is eljusson!”