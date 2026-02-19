Szentkirályi Alexandra: a háború kegyetlensége nem riogatás

A fiát nem messze a magyar határtól, az utcán kapták el. Másnap kényszersorozták, és ő már soha nem térhetett haza a frontról. Az édesanyja megtörten, elcsukló hangon mesélte el: neki kellett eltemetnie a háborúban értelmetlenül elvesztett gyermekét. Egy szülő számára nincs ennél súlyosabb kereszt. A háború a legkegyetlenebb valóság, akkor is, ha óriási erők dolgoznak azon, hogy mindezt elbagatellizálják. Magyar Péterék azért háborodnak fel és azért nem akarnak erről beszélni, mert Brüsszelből a Néppárti vezetőik azt várják, hogy Ukrajnát támogassák a háború folytatásában. Ezért inkább azt mondják, hogy a háború csak riogatás. De sajnos a fronton ez a "riogatás" már milliók életébe került, mert ott nem lehet nem tudomást venni a háború borzalmairól. Ott csak a valóság marad. Ezért nem szabad kockáztatnunk! A Fidesz a biztos választás. Osszátok meg, hogy a háborút relativizálókhoz is eljusson!