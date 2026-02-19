RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: a háború kegyetlensége nem riogatás

Fontos dologra hívta fel a figyelmet a budapesti Fidesz elnöke. Szentkirályi Alexandra szerint a háború szívbemarkoló, kíméletlen valóság.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.19. 18:16
Ti, akik relativizáljátok a háború borzalmait, azt kérem, hogy nézzetek a háborúban elhunyt Mihály édesanyának a szemébe! Nézzetek bele a tekintetébe, és mondjátok a szemébe, hogy a háború csak rémhír

- kezdte legfrissebb, Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

„Mondjátok neki, hogy az is csak rémhír, hogy elveszítette a 37 éves fiát a háborúban. Mondjátok el neki, hogy szerintetek nem halnak meg naponta apák és fiúk ezrei a fronton. Mondjátok meg ennek a kárpátaljai magyar asszonynak, hogy a halálos háború csak politikai riogatás! Én tavaly decemberben találkoztam a kárpátaljai Császlócon ezzel az édesanyával, akinek a fia meghalt a háborúban. Soha nem fogom elfelejteni azt a beszélgetést, azt a néma, fojtogató fájdalmat. Mert a háború kegyetlensége nem riogatás. Nem félelemkeltés. Hanem a szívbemarkoló, kíméletlen valóság” - tette hozzá a budapesti Fidesz elnöke.

A fiát nem messze a magyar határtól, az utcán kapták el. Másnap kényszersorozták, és ő már soha nem térhetett haza a frontról. Az édesanyja megtörten, elcsukló hangon mesélte el: neki kellett eltemetnie a háborúban értelmetlenül elvesztett gyermekét. Egy szülő számára nincs ennél súlyosabb kereszt. A háború a legkegyetlenebb valóság, akkor is, ha óriási erők dolgoznak azon, hogy mindezt elbagatellizálják.  Magyar Péterék azért háborodnak fel és azért nem akarnak erről beszélni, mert Brüsszelből a Néppárti vezetőik azt várják, hogy Ukrajnát támogassák a háború folytatásában. Ezért inkább azt mondják, hogy a háború csak riogatás. De sajnos a fronton ez a "riogatás" már milliók életébe került, mert ott nem lehet nem tudomást venni a háború borzalmairól. Ott csak a valóság marad. Ezért nem szabad kockáztatnunk! A Fidesz a biztos választás. Osszátok meg, hogy a háborút relativizálókhoz is eljusson!

- zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

 

