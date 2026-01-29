RETRO RÁDIÓ

Schobert Norbi fia hercegnőként ünnepelte szerelmét – Petra már a család része

Ifjabb Schóbert Norbi barátnője igazi hercegnőként ünnepelte 19. születésnapját. Schobert Norbi és Rubint Réka is kivették a részüket az előkészületekből és az ünneplésből, ami jól mutatja, hogy ez a kapcsolat bizony már több egy egyszerű tini románcnál.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 09:30
Schóbert Norbi ünneplés szerelem

Ifjabb Schóbert Norbi az utóbbi időben nemcsak sporteredményei, hanem magánélete miatt is egyre nagyobb figyelmet kap. A fiatal Norbi szerelme, Farkas Petra már hónapok óta a rajongók érdeklődésének középpontjában áll. A közösségi médiában megosztott képek és videók alapján egy harmonikus, mély érzelmeken alapuló viszony jellemzi a kapcsolatukat. A mostani születésnapi ünneplés azonban minden eddigit felülírt.

Schóbert Norbi Jr.
Schobert Norbi és Rubint Réka fia, Schóbert Norbi Jr. szerelme 19 éves lett (Fotó: Szabolcs László)

Schóbert Norbi családja így ünnepelt

A 19. születésnap alkalmából rendezett party inkább emlékeztet minket egy luxus családi eseményre, mint egy átlagos tinibulira. Díszítés, meghitt hangulat, mosolyok és ölelések – Petra valóban hercegnőként volt kezelve. A Schóbert család egy pillanatig sem titkolta, mennyire közel áll hozzájuk a fiatal lány. Rubint Réka különösen szívhez szóló üzenettel köszöntötte fia szerelmét:

Tiszta szívből kívánom, hogy minden álmod váljon valóra, amit csak kívánsz! Isten éltessen! Nagyon szeretünk.

Ez a néhány sor sokak szerint mindennél többet elárul.

Több mint egy tini szerelem? A rajongók szerint igen

A kommentelők azonnal reagáltak: sokan úgy vélik, ilyen bánásmód nem jár egy „egyszerű barátnőnek”. A közös családi események, az összetartás és az érzelmi közelség mind azt sugallják, hogy Petra már most a család része. Egyes rajongók már azt találgatják, vajon hosszú távú tervekről van-e szó. A fiatal Norbi sugárzott a boldogságtól az esemény során, és ez talán a legfontosabb jel. Bár a család hivatalosan nem kommentálta a kapcsolat jövőjét, a gesztusok és az ünneplés stílusa egyértelmű üzenetet hordoz.

Egy biztos: ez a 19. születésnap nemcsak egy új életév kezdetét jelentette Farkas Petra számára, hanem egy új fejezetet is a Schobert család történetében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu