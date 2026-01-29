Schobert Norbi fia hercegnőként ünnepelte szerelmét – Petra már a család része

Ifjabb Schóbert Norbi az utóbbi időben nemcsak sporteredményei, hanem magánélete miatt is egyre nagyobb figyelmet kap. A fiatal Norbi szerelme, Farkas Petra már hónapok óta a rajongók érdeklődésének középpontjában áll. A közösségi médiában megosztott képek és videók alapján egy harmonikus, mély érzelmeken alapuló viszony jellemzi a kapcsolatukat. A mostani születésnapi ünneplés azonban minden eddigit felülírt.

Schobert Norbi és Rubint Réka fia, Schóbert Norbi Jr. szerelme 19 éves lett (Fotó: Szabolcs László)

Schóbert Norbi családja így ünnepelt

A 19. születésnap alkalmából rendezett party inkább emlékeztet minket egy luxus családi eseményre, mint egy átlagos tinibulira. Díszítés, meghitt hangulat, mosolyok és ölelések – Petra valóban hercegnőként volt kezelve. A Schóbert család egy pillanatig sem titkolta, mennyire közel áll hozzájuk a fiatal lány. Rubint Réka különösen szívhez szóló üzenettel köszöntötte fia szerelmét:

Tiszta szívből kívánom, hogy minden álmod váljon valóra, amit csak kívánsz! Isten éltessen! Nagyon szeretünk.

Ez a néhány sor sokak szerint mindennél többet elárul.

Több mint egy tini szerelem? A rajongók szerint igen

A kommentelők azonnal reagáltak: sokan úgy vélik, ilyen bánásmód nem jár egy „egyszerű barátnőnek”. A közös családi események, az összetartás és az érzelmi közelség mind azt sugallják, hogy Petra már most a család része. Egyes rajongók már azt találgatják, vajon hosszú távú tervekről van-e szó. A fiatal Norbi sugárzott a boldogságtól az esemény során, és ez talán a legfontosabb jel. Bár a család hivatalosan nem kommentálta a kapcsolat jövőjét, a gesztusok és az ünneplés stílusa egyértelmű üzenetet hordoz.

Egy biztos: ez a 19. születésnap nemcsak egy új életév kezdetét jelentette Farkas Petra számára, hanem egy új fejezetet is a Schobert család történetében.