A magánéleti terveiről vallott Lengyel Johanna: „Szeretnék családot, de nem a lagzi a legfontosabb”

Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna A Nagy Duett 2026-os évadának 3. adásában egy egészen szürreális esküvői jelenetet adtak elő, ahol Norbi Baj Angelikával állt oltár elé, de végül „elhagyta őt” mesteréért. És bár a valóságtól igencsak elrugaszkodott pillanatoknak lehettünk szemtanúi, de a fiatalok ennek kapcsán lapunknak elárulták, a saját életükben belevágnának-e egy hasonló őrültségbe.

A Nagy Duett 8. évadának harmadik adásában Schobert Norbi Jr. és Lengyel Johanna egy esküvői jelenetet mutattak be (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Még ha nem is ifj. Schobert Norbival, de Lengyel Johanna el tudja képzelni, hogy igent mondjon egy spontán Las Vegas-i menyegzőre, a tradicionális lagzi azonban már nem annyira foglalkoztatja.

El tudom képzelni, hogy viccből kipróbálnék egy ilyet, de ha komolyan gondolom, akkor nem biztos. Én egyébként sem vagyok ilyen esküvős típus. Majd szeretnék családot, de nem a lagzi a legfontosabb, nem álmodozom erről. Éppen ezért gondolom, hogy esetleg egy ilyesmi poénnal letudjuk a dolgot

– árulta el Johanna.

„Most még én sem tudom elképzelni, hogy megnősüljek, de a jövőben majd biztosan. Viszont semmiképp nem Vegasban, inkább egy lazább, nyugodtabb, tradicionálisabb helyszínre szavaznék” – fűzte hozzá nevetve Norbi.

Lengyel Johanna párja ugyan még várat magára, de nem is sürgeti a szerelmet, ahogy az esküvőt sem (Fotó: TV2)

A Nagy Duett versenyzői most még nagyobb őrületre készülnek

Bár talán azt hihetnénk, hogy a kék űrlényekkel teli bolygó, és a szürreális esküvői jelenet után a fiatalok már nem tudják jobban meglepni a sokat látott zsűrit, de elmondásuk szerint ezen a héten olyasmire készülnek, amire senki sem számított.

Nagy meglepetéssel jövünk most is, mert megint egy teljesen váratlan produkciót viszünk majd a színpadra. Szeretjük tartani azt, hogy mindig teljesen más oldalunkat mutatjuk meg, egy teljesen más stílusban

– mesélte Johanna az eheti produkciójukról.

„Ezt senki sem találta volna ki” – jelentette ki nevetve Schobert Norbi Jr. is, aki mesterével Gnarls Barkley Crazy című dalának metál verzióját adja elő, valamint egy csoportos produkcióban is színpadra lépnek.