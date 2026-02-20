Hóhelyzet: így tért vissza a tél – Fotók
Pénteken kora estig országszerte 377 helyszínre riasztották a tűzoltókat. Íme a február 20-ai hóhelyzet részletei.
A pénteki erős szél és havazás miatt a tűzoltókat kora estig országszerte 377 helyszínre riasztották. A hóhelyzet miatti esetek kétharmadában az erős szélben letört ágak és kidőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. A beavatkozások egyharmadára közúti közlekedési balesetek műszaki mentése miatt volt szükség. A legtöbb munkát Vas, Győr-Moson Sopron és Zala vármegyékben adta a szél és a hó a tűzoltóknak. A hófúvás miatt helyenként egyméteres hótorlaszok alakultak ki, volt ahol egymás után tucatnyi jármű akadt el. Vas vármegye egyes részein negyven centiméter hó hullott – közölte az Operatív Törzs. Hangsúlyozták: folyamatos a hóhelyzet kezelése.
Operatív Törzs: folyamatos a hóhelyzet kezelése
Elzárt település nincs az országban, 11:00 és dél között a Vas vármegyei Ólmod közúton nem volt elérhető, ebben az időintervallumban egyetlen ott lakót sem kellett ellátni. Lezárt útszakasz sehol sincs, a balesetek miatt ideiglenes lezárások, terelések vannak érvényben a műszaki mentés idejére. Az Operatív Törzs ahnsúlyozta: folyamatos a hóhelyzet kezelése.
Jöjjenek a részletek!
Reggel 7:45 körül Zalaegerszeg külterületén a 76-os főúton három személyautó ütközött. Egy arra haladó volánbusz el akarta kerülni az ütközést és emiatt bedőlt az árokba, tizenkét ember tartózkodott a buszon, mindenki megsérült, ketten súlyosan. A tűzoltók kivágták a busz első szélvédőjét, négy embert azon keresztül mentettek ki.
9:28-kor Röjtökmuzsaj és Lövő között négy személyautó és egy kisteherautó akadt el a hóban, a járműveket tűzoltók szabadították ki.
10:44-kor Zsira és Sopronhorpács között egy hókotró felborult, sofőrjét a tűzoltók szabadították ki.
11:30-kor Beled és Pereszteg között két kamion és több személyautó elakadt. A 8612-es út emiatt 15:55-ig le volt zárva.
11:45 körül Nagykanizsa külterületén hat kamion és egy személyautó akadt el a 61-es főúton, az egyik kamion az árokba csúszott. A tűzoltók daru segítségével szabadították ki a járműveket.
12:00-tól Vas vármegye egész területén súlykorlátozást vezettek be, a 7,5 tonnánál nehezebb járművek nem közlekedhetnek.
12:18-kor Vassurány és Söpte között egy betegszállító elakadt, hét beteget a tűzoltók vittek tovább.
12:50-kor Felsőpáhoknál a 760-as úton tíz kamion akadt el, a tűzoltók szabadították ki a járműveket. Az utat 16:00-ig lezárták.
13:16-kor Ólmodon egy harminc négyzetméteres sátor a hó súlya alatt összerogyott és rádőlt az alatta álló kisbuszra.
14:20-kor Simaság és Lócs között egy busz árokba csúszott, tizenhat utasát a tűzoltók mentették ki.
14:40 körül Csörötnek és Kondorfa között a 7453-as úton 38 autó akadt el és tíz fa dőlt ki, a tűzoltók szabaddá tették az utat és kiszabadították az autókat a hó fogságából.
15:30-tól az osztrák határnál lévő bozsoki határátkelő le van zárva.
Az erős szélben kidőlt fák helyenként elektromos vezetékeket is elszakítottak, emiatt hat vármegye 38 településén nincs áram, ez összesen 7017 fogyasztási helyet érint. Ha a helyreállítás elhúzódna és a lakóházak kihűlnek, a katasztrófavédelem a volántársaságok bevonásával melegedőbuszokat küld a helyszínre, az önkormányzatokkal melegedőhelyeket nyit meg.
A közútkezelő az ország havazás által nem érintett területeiről sószóróval és hóekével felszerelt munkagépeket vezényelt át oda ahol havazik, összesen 207 munkagéppel dolgoznak a hó eltakarításán. Csütörtök óta 3 677 tonna sót és 122 738 liter kalcium-klorid oldatot juttattak ki az érintett területeken.
Az Operatív Törzs mindenkitől azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a met.hu címen, az aktuális útviszonyokról pedig az utinform.hu oldalon. Ahol meteorológiai riasztás van érvényben, és nem feltétlenül szükséges autóba ülni, érdemes elhalasztani az utat. Aki elindul, kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel tegye ezt meg. Indulás előtt a havat az egész járműről le kell takarítani, nem csak a szélvédőkről. Aki bajba jutott embert, sérült közművet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.
