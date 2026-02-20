Hóhelyzet: így tért vissza a tél – Fotók

A pénteki erős szél és havazás miatt a tűzoltókat kora estig országszerte 377 helyszínre riasztották. A hóhelyzet miatti esetek kétharmadában az erős szélben letört ágak és kidőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. A beavatkozások egyharmadára közúti közlekedési balesetek műszaki mentése miatt volt szükség. A legtöbb munkát Vas, Győr-Moson Sopron és Zala vármegyékben adta a szél és a hó a tűzoltóknak. A hófúvás miatt helyenként egyméteres hótorlaszok alakultak ki, volt ahol egymás után tucatnyi jármű akadt el. Vas vármegye egyes részein negyven centiméter hó hullott – közölte az Operatív Törzs. Hangsúlyozták: folyamatos a hóhelyzet kezelése.

Nagykanizsán is szembesültek az emberek a hóhelyzettel (Fotó: Varga György / MTI)

Operatív Törzs: folyamatos a hóhelyzet kezelése

Elzárt település nincs az országban, 11:00 és dél között a Vas vármegyei Ólmod közúton nem volt elérhető, ebben az időintervallumban egyetlen ott lakót sem kellett ellátni. Lezárt útszakasz sehol sincs, a balesetek miatt ideiglenes lezárások, terelések vannak érvényben a műszaki mentés idejére. Az Operatív Törzs ahnsúlyozta: folyamatos a hóhelyzet kezelése.

Nagykanizsa (Fotó: Varga György / MTI)

Jöjjenek a részletek!

Reggel 7:45 körül Zalaegerszeg külterületén a 76-os főúton három személyautó ütközött. Egy arra haladó volánbusz el akarta kerülni az ütközést és emiatt bedőlt az árokba, tizenkét ember tartózkodott a buszon, mindenki megsérült, ketten súlyosan. A tűzoltók kivágták a busz első szélvédőjét, négy embert azon keresztül mentettek ki.

9:28-kor Röjtökmuzsaj és Lövő között négy személyautó és egy kisteherautó akadt el a hóban, a járműveket tűzoltók szabadították ki.

10:44-kor Zsira és Sopronhorpács között egy hókotró felborult, sofőrjét a tűzoltók szabadították ki.

11:30-kor Beled és Pereszteg között két kamion és több személyautó elakadt. A 8612-es út emiatt 15:55-ig le volt zárva.

11:45 körül Nagykanizsa külterületén hat kamion és egy személyautó akadt el a 61-es főúton, az egyik kamion az árokba csúszott. A tűzoltók daru segítségével szabadították ki a járműveket.

Hévíz (Fotó: Katona Tibor / MTI)

12:00-tól Vas vármegye egész területén súlykorlátozást vezettek be, a 7,5 tonnánál nehezebb járművek nem közlekedhetnek.