Hóhelyzet: így tért vissza a tél – Fotók

Pénteken kora estig országszerte 377 helyszínre riasztották a tűzoltókat. Íme a február 20-ai hóhelyzet részletei.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 20:55
Módosítva: 2026.02.20. 20:55
időjárás tél

A pénteki erős szél és havazás miatt a tűzoltókat kora estig országszerte 377 helyszínre riasztották. A hóhelyzet miatti esetek kétharmadában az erős szélben letört ágak és kidőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. A beavatkozások egyharmadára közúti közlekedési balesetek műszaki mentése miatt volt szükség. A legtöbb munkát Vas, Győr-Moson Sopron és Zala vármegyékben adta a szél és a hó a tűzoltóknak. A hófúvás miatt helyenként egyméteres hótorlaszok alakultak ki, volt ahol egymás után tucatnyi jármű akadt el. Vas vármegye egyes részein negyven centiméter hó hullott – közölte az Operatív Törzs. Hangsúlyozták: folyamatos a hóhelyzet kezelése.

Nagykanizsán is hóhelyzet volt pénteken
Nagykanizsán is szembesültek az emberek a hóhelyzettel (Fotó: Varga György / MTI)

Operatív Törzs: folyamatos a hóhelyzet kezelése

Elzárt település nincs az országban, 11:00 és dél között a Vas vármegyei Ólmod közúton nem volt elérhető, ebben az időintervallumban egyetlen ott lakót sem kellett ellátni. Lezárt útszakasz sehol sincs, a balesetek miatt ideiglenes lezárások, terelések vannak érvényben a műszaki mentés idejére. Az Operatív Törzs ahnsúlyozta: folyamatos a hóhelyzet kezelése.

Nagykanizsa (Fotó: Varga György / MTI)

Jöjjenek a részletek!

Reggel 7:45 körül Zalaegerszeg külterületén a 76-os főúton három személyautó ütközött. Egy arra haladó volánbusz el akarta kerülni az ütközést és emiatt bedőlt az árokba, tizenkét ember tartózkodott a buszon, mindenki megsérült, ketten súlyosan. A tűzoltók kivágták a busz első szélvédőjét, négy embert azon keresztül mentettek ki.

9:28-kor Röjtökmuzsaj és Lövő között négy személyautó és egy kisteherautó akadt el a hóban, a járműveket tűzoltók szabadították ki.

10:44-kor Zsira és Sopronhorpács között egy hókotró felborult, sofőrjét a tűzoltók szabadították ki.

11:30-kor Beled és Pereszteg között két kamion és több személyautó elakadt. A 8612-es út emiatt 15:55-ig le volt zárva.

11:45 körül Nagykanizsa külterületén hat kamion és egy személyautó akadt el a 61-es főúton, az egyik kamion az árokba csúszott. A tűzoltók daru segítségével szabadították ki a járműveket.

Hévíz (Fotó: Katona Tibor / MTI)

12:00-tól Vas vármegye egész területén súlykorlátozást vezettek be, a 7,5 tonnánál nehezebb járművek nem közlekedhetnek.

12:18-kor Vassurány és Söpte között egy betegszállító elakadt, hét beteget a tűzoltók vittek tovább.

12:50-kor Felsőpáhoknál a 760-as úton tíz kamion akadt el, a tűzoltók szabadították ki a járműveket. Az utat 16:00-ig lezárták.

13:16-kor Ólmodon egy harminc négyzetméteres sátor a hó súlya alatt összerogyott és rádőlt az alatta álló kisbuszra.

14:20-kor Simaság és Lócs között egy busz árokba csúszott, tizenhat utasát a tűzoltók mentették ki.

14:40 körül Csörötnek és Kondorfa között a 7453-as úton 38 autó akadt el és tíz fa dőlt ki, a tűzoltók szabaddá tették az utat és kiszabadították az autókat a hó fogságából.

15:30-tól az osztrák határnál lévő bozsoki határátkelő le van zárva.

Dunántúl (Fotó: Katona Tibor / MTI)

Az erős szélben kidőlt fák helyenként elektromos vezetékeket is elszakítottak, emiatt hat vármegye 38 településén nincs áram, ez összesen 7017 fogyasztási helyet érint. Ha a helyreállítás elhúzódna és a lakóházak kihűlnek, a katasztrófavédelem a volántársaságok bevonásával melegedőbuszokat küld a helyszínre, az önkormányzatokkal melegedőhelyeket nyit meg.

A közútkezelő az ország havazás által nem érintett területeiről sószóróval és hóekével felszerelt munkagépeket vezényelt át oda ahol havazik, összesen 207 munkagéppel dolgoznak a hó eltakarításán. Csütörtök óta 3 677 tonna sót és 122 738 liter kalcium-klorid oldatot juttattak ki az érintett területeken.

Az Operatív Törzs mindenkitől azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a met.hu címen, az aktuális útviszonyokról pedig az utinform.hu oldalon. Ahol meteorológiai riasztás van érvényben, és nem feltétlenül szükséges autóba ülni, érdemes elhalasztani az utat. Aki elindul, kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel tegye ezt meg. Indulás előtt a havat az egész járműről le kell takarítani, nem csak a szélvédőkről. Aki bajba jutott embert, sérült közművet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

 

