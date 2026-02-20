RETRO RÁDIÓ

Ideiglenesen lezárták a határátkelőt Sopronnál az ítéletidő miatt

Ideiglenesen lezárták a 84-es főút végén található Sopron határátkelőhelyet a hó miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 13:37
hóhelyzet sopron

Az Ausztriában tapasztalható télies útviszonyok miatt ideiglenesen lezárták a 84-es főút végén található Sopron határátkelőhelyet pénteken - írja az MTI.

Ideiglenesen lezárták a határátkelőhelyet a hó miatt. Fotó: Cseh Gábor  / vaol.hu

Hóhelyzet: Hegyeshalom felé érdemes kerülni, de a kisebb határállomásokat ajánlatos elkerülni

A nyugati országrészben, elsősorban Vas, Győr-Moson-Sopron, Zala és Veszprém vármegyében reggel óta intenzíven havazik. A folyamatos védekezés, szórás ellenére is havas, latyakos az úthálózat, ezért aki teheti, halassza el az utazását, mert szombattól már lényegesen kedvezőbb útviszonyok mellett lehet majd autózni - írja az MTI.

Farkas Ciprián (Fidesz-KDNP), Sopron polgármestere a Facebook-oldalán azt írta, hogy összehívta a helyi védelmi bizottságot, és folyamatos kapcsolatban van a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel és minden érintett intézménnyel.

Nemcsak a havazás és a hóátfúvás, hanem a kidőlt fák, a letört ágak is komoly feladatok elé állítják a szakembereket - írta, hozzátéve, az előrejelzések szerint kora délután eláll a havazás, de a szél és az éjszaka várható mínusz 8 fokos hőmérséklet újabb nehézségeket okoz majd.
 

 

