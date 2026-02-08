Így utazott a perzsa párduc új lakhelyére – mutatjuk!

Újabb érdekes résszel érkezik a TV2 Vészhelyzet az állatkórházban című műsora. Az állatorvosok kínzó fájdalmaktól szabadítanak meg kutyákat és cicákat, láthatjuk, hogyan altatnak és készítenek fel egy hosszú útra egy perzsa párducot, valamint a napokban nagy port kavart tacskóbántalmazás áldozatának további sorsára is fény derül.

A párducnak fájdalom nélkül adták be az altatót (Fotó: TV2)

Így búcsúznak Amírtól, a perzsa párductól az állatkertben

A Fővárosi Állat- és Növénykertből Amírt, a perzsa párducot új lakhelyére költöztették. Horvátországba, az Eszéki Állatkertbe kellett utaztatni, ami korántsem volt egyszerű. Az utazás gondos előkészítést igényelt, egy teljes orvosi csapat dolgozott rajta.

„Tisztelettel kell fordulnunk egy párduc felé, mert komoly balesetet tudna okozni” – kezdte dr. Sós Endre, a fővárosi állatkert főigazgatója és állatorvosa. Egyszerre négyen dolgoztak az állattal, mert nem szabad sokáig altatásban tartani. Miközben Sós doktor az állat fejét vizsgálta, a többiek a hátsó lábából vért vettek. Amint végeztek, visszavitték a furgonba, az utazóketrecébe. Ezután hamarosan fel kellett ébreszteniük, nehogy görcsök alakuljanak ki az állatnál.

Ők nyitott szemmel alszanak. A szemet nedvesítettük. Látszik, hogy az állat nem alszik nagyon mélyen, mert hozzányúltam a szeméhez, és egy picikét behúzta a nyelvét. Már látszik, hogy nyel az állat

– mondta dr. Sós Endre, majd beadta a párduc lapockájának egyik izmába az ébresztő injekciót. Az állatot a beavatkozás után Horvátországba szállították.

Amír, a párduc (Fotó: TV2)

Blue, a bántalmazott kutyus jobban van

Az egész országot megrázta a hír, hogy január 24-én éjjel egy budapesti férfi videóhívásban a rábízott kutyák életének kioltásával fenyegetőzött. A rendőrség megmentette a három apró, rossz állapotban lévő tacskót. Blue nem tudott megállni a saját lábán és habzott a szája, az állatmentők vitték be az éjszakai ügyeletre. A kutyus a Budapesti Állatkórház egyik kis kedvence lett. Kiderült, hogy a kutyust súlyosan bántalmazták.