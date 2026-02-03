“A legkisebb élete is számít” - Linda és családja egy évtizede ment bajbajutott állatokat

Amikor arról kérdezzük az AngelLife Rescue Team Állat-és Természetvédelmi Alapítvány két alapító tagját, hogy mikor kezdtek el állatvédelemmel foglalkozni, akkor egy munkahelyi esetet idéznek fel. Egy kollégájuk ugyanis megkérte őket, hogy segítsenek gazdát találni egy “felesleges szaporulatnak”. Linda és István természetesen igent mondott. A következő mérföldkő 2014 volt, amikor Linda második kislányukkal volt várandós. Ekkor döntötték el, hogy a baráti társaságot megmozgatva, ekkor még más csoportnévvel, útra kelnek és sorsára hagyott állatokon segítenek Székesfehérváron és környékén.

Berke Linda és Fekete István, az AngelLife Rescue Team két alapító tagja már évtizedek óta foglalkozik állatvédelemmel

Fotó: Beküldött fotó

Árva kisállatoknak nyújtanak átmeneti otthont

Szerencsére manapság már egyre többen tesznek az állatokért, de olyan állatvédő szervezet még mindig kevés van az országban, ahol cumis kisállatok gondozását is vállalják. Érthető, hiszen ez állandó jelenlétet igényel, akár az éjszaka közepén is többször fel kell kelni és meg kell etetni az anyátlan kisállatokat.

Lindáék az évek alatt nagy rutinra tettek szert, nem csak kutyákat és macskákat mentenek, hanem kisbárányt, kecskét, dísz-, vagy vadnyulat, teknőst, kacsát, hattyút, sőt élt már náluk sérült denevér is.

A cél, hogy a bajbajutott vadállatok minél előbb visszatérhessenek a természetes élőhelyükre (vagy vadasparkba), a kutyák és a cicák esetében pedig elsődleges szempont a rehabilitáció, majd pedig az, hogy végleges otthont találjanak nekik.

Ezt a kisbárányt az anyja helyett Lindáék kutyái nevelték

Fotó: Beküldött fotó

Esély az esélyteleneknek

Joggal vetődik fel a kérdés, hogyan lehet ezt évtizedeken keresztül csinálni anélkül, hogy beleroppanjon az ember. A számtalan sikertörténet mellett ugyanis Lindáék látnak olyat is, ami örökre velük marad.

Ilyen például annak a mindössze 6 hetes, hófehér kiscicának a története, amit szilánkosra tört állkapoccsal, kitört fogakkal, véres szemekkel és orral találtak meg az otthonuk közelében. Azonnal állatorvoshoz siettek vele, ahol jött a lesújtó diagnózis: a kiscicának olyan súlyos sérülései vannak, amiket nem él túl. Nem maradt hát más hátra, mint az elengedés.

A pici, apró kis test megállás nélkül dorombolt a kezünkben. Nem karmolt, nem félt. Csak bújt és kapaszkodott belénk – csak szeretett volna élni. Ez a cica valahol megszületett. Valakihez tartozott, de nem számított az élete. Hogy lehet idáig fajulni? Összetörve, zokogva búcsúztunk tőle. Alig egy órája ismertük, de örökre a szívünkben, velünk marad. Egy órára jött, hogy emlékeztessen minket: a legkisebb élete is számít

— emlékezett vissza a pár a szívszaggató esetre.