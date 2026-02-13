Télen esik a hó, nyáron nő a gaz és még alpolgármesterre is szükség van - öt dolog, ami meglepte Karácsony Gergelyt

Karácsony Gergelyt nem nehéz meglepni, a legapróbb dolgok is ki tudják zökkenteni. Olyan, mások számára teljesen evidens dolgok, minthogy télen esik hó, az időjárás tönkre teheti az utakat, ha azokat nem tartják karban, vagy hogy a gaz nő. Persze, erre lehetne mondani, hogy sebaj, de sajnos ez nem igaz. És ha szembesül vele, akkor is tétlenül szemléli a dolgokat, mint egy kívülálló. Ezért fordulhat elő, hogy még mindig, immár két éve nincs alpolgármestere, ezáltal pedig Budapest vezetése törvénysértően működik.

Karácsony Gergelyt könnyű meglepni

Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

I.

Télen esik? Igen, előfordul. De hogy reagál Karácsony Gergely?

Januárban nagyobb mennyiségű hó esett. Ez persze a kormányt nem lepte meg, hibátlanul, de ami ennél is fontosabb, azonnal reagált. Pont ezért gyakorlatilag minden ment a rendes kerékvágásban, ahogy máskor. Nem így Budapesten! A főváros több napra megbénult.

Budapesten nyoma sem volt a hótakarításnak. Fotó: Metropol

Hókotróval alig lehetett találkozni, de időközben az is kiderült, hogy alig volt hómunkás. A tömegközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki: több helyen lefagytak a villamosváltók, járatok maradtak ki vagy közlekedtek kiszámíthatatlanul. Az utakon csak az autók által hagyott nyomokon lehetett haladni. A sávjelzések sok helyen teljesen eltűntek, a külső sávokban pedig a járdáról lenyomott, felgyűlt hó torlaszolta el az utat.

És, hogy mit tett mindeközben Karácsony Gergely? Várta, hogy enyhüljön az idő és elolvadjon a hó.

II.

A hóhelyzetet kibekkelte Karácsony, ez azonban a kátyúkkal nem fog működni

A budapesti utak eddig sem voltak a legjobb állapotban, az azonban, ami most van, valóban katasztrofális. Kátyúk ezrei lepik el Budapest útjait. Ami a legfontosabb: a helyzet életveszélyes. Ha egy autó nagyobb sebességgel hajt bele egy úthibába, a jármű irányíthatatlanná válik és könnyen súlyos karambol történhet vagy komoly anyagi kár keletkezik. Tönkre mehet a futómű, a lengéscsillapító és persze a gumik is, több százezer forintba is kerülhet a javíttatás.

Kátyúinvázió: egyelőre nem kezdték el javítani az utakat, helyette sebességkorlátozó táblákat tettek ki

Fotó: Török Gergely Ádám / Metropol

A helyzet tarthatatlan és napról napra egyre rosszabb. Minden nap ezerszámra érkeznek a bejelentések a kátyúkról. A Metropol munkatársa által talált leghosszabb kátyú hossza elérte a 97 centimétert, az azonban közel sem biztos, hogy valóban ez a legnagyobb kátyú Budapesten.