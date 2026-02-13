RETRO RÁDIÓ

Télen esik a hó, nyáron nő a gaz és még alpolgármesterre is szükség van - öt dolog, ami meglepte Karácsony Gergelyt

Budapest főpolgármestere gyermeki naivsággal tud meglepődni néhány dolgon. Olyanokon, amelyek mások számára teljesen természetesek. Karácsony Gergely arra is rá tud csodálkozni, hogy télen esik a hó, nyáron nő a gaz, de még arra is, hogy a fővárosnak szüksége van főpolgármester-helyettesre. Most összeszedtünk öt olyan alapvető dolgot, amik meghökkentették Karácsony Gergelyt. Azt is mutatjuk, hogy ezeket hogyan kezeli.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 05:02
kátyú Karácsony Gergely gaz

Karácsony Gergelyt nem nehéz meglepni, a legapróbb dolgok is ki tudják zökkenteni. Olyan, mások számára teljesen evidens dolgok, minthogy télen esik hó, az időjárás tönkre teheti az utakat, ha azokat nem tartják karban, vagy hogy a gaz nő. Persze, erre lehetne mondani, hogy sebaj, de sajnos ez nem igaz. És ha szembesül vele, akkor is tétlenül szemléli a dolgokat, mint egy kívülálló. Ezért fordulhat elő, hogy még mindig, immár két éve nincs alpolgármestere, ezáltal pedig Budapest vezetése törvénysértően működik.

Karácsony Gergelyt könnyű meglepni
Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

I.

Télen esik? Igen, előfordul. De hogy reagál Karácsony Gergely?

Januárban nagyobb mennyiségű hó esett. Ez persze a kormányt nem lepte meg, hibátlanul, de ami ennél is fontosabb, azonnal reagált. Pont ezért gyakorlatilag minden ment a rendes kerékvágásban, ahogy máskor. Nem így Budapesten! A főváros több napra megbénult.

Budapesten  nyoma sem volt a hótakarításnak. Fotó: Metropol

Hókotróval alig lehetett találkozni, de időközben az is kiderült, hogy alig volt hómunkás. A tömegközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki: több helyen lefagytak a villamosváltók, járatok maradtak ki vagy közlekedtek kiszámíthatatlanul. Az utakon csak az autók által hagyott nyomokon lehetett haladni. A sávjelzések sok helyen teljesen eltűntek, a külső sávokban pedig a járdáról lenyomott, felgyűlt hó torlaszolta el az utat.

És, hogy mit tett mindeközben Karácsony Gergely? Várta, hogy enyhüljön az idő és elolvadjon a hó.

II.
A hóhelyzetet kibekkelte Karácsony, ez azonban a kátyúkkal nem fog működni

A budapesti utak eddig sem voltak a legjobb állapotban, az azonban, ami most van, valóban katasztrofális. Kátyúk ezrei lepik el Budapest útjait. Ami a legfontosabb: a helyzet életveszélyes. Ha egy autó nagyobb sebességgel hajt bele egy úthibába, a jármű irányíthatatlanná válik és könnyen súlyos karambol történhet vagy komoly anyagi kár keletkezik. Tönkre mehet a futómű, a lengéscsillapító és persze a gumik is, több százezer forintba is kerülhet a javíttatás. 

Kátyúinvázió: sebesség korlátozás van az Árpád hídon az út hiba miatt.
Kátyúinvázió: egyelőre nem kezdték el javítani az utakat, helyette sebességkorlátozó táblákat tettek ki
Fotó: Török Gergely Ádám / Metropol

A helyzet tarthatatlan és napról napra egyre rosszabb. Minden nap ezerszámra érkeznek a bejelentések a kátyúkról. A Metropol munkatársa által talált leghosszabb kátyú hossza elérte a 97 centimétert, az azonban közel sem biztos, hogy valóban ez a legnagyobb kátyú Budapesten. 

Mit tesz eközben Karácsony Gergely? Toldoztat-foltoztat, pedig ide valóban azonnali beavatkozásra lenne szükség, mert nagy baj lesz!

III.

Nem csak kéne, kötelező, mégsincs 

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete egyszerű, világos és sajnos rendkívül kínos: Budapest vezetése törvénysértő módon működik, mert több mint egy éve képtelen megválasztani a főpolgármester-helyettest. A törvény szerint az önkormányzati választás utáni alakuló ülésen meg kell választani a főpolgármester-helyettest. Ez nem „ajánlás”, nem „jó lenne, ha” – hanem kötelezettség. 2024 októberében ez elmaradt.

Karácsony
 Karácsony csak hisztizik, de a problémákat nem képes megoldani Fotó: Mediaworks/Metropol

A Fővárosi Törvényszék elmarasztalta a fővárost, Karácsonyék pedig fellebbeztek. Később a másodfokú ítélet pontot tett a színjáték végére: nincs több mellébeszélés, lépni kell.  A főpolgármester végül, amikor megkapta a felszólítást, kínjában újra Tüttő Katát dobta be jelöltként, hátha átmegy. Nem ment át. Tehát a főváros még a bírósági határidőt sem tudta teljesíteni, ami december 8-a volt. 

Hogy mit tesz Karácsony Gergely? Úgy tűnik, semmit, igaz, azt nem tudjuk, hogy a háttérben hogyan egyeztet, miben állapodik meg a Karácsony-Vitézy-Tisza féle vezetés.

IV.

Égető a helyzet, sorra gyulladnak ki a buszok

Tavaly több BKV busz is kigyulladt a fővárosban. Idén "még csak egy": egy menetrend szerint közlekedő járat kapott lángra január 2-án, a XII. kerületben. 

kigyulladt busz
Nyáron volt olyan busz, amely a felismerhetetlenségig kiégett
Fotó: Kovács Dávid/Bors

A tavalyi sorozatos esetek után Budapest Főváros Kormányhivatala átfogó, szúrópróbaszerű ellenőrzéseket rendelt el. Az első vizsgálatok eredménye meglepő:

  •  100 átvizsgált járműből 
  • 60 nem felelt meg a műszaki előírásoknak.

Szeptemberben további 59 buszt ellenőriztek, ezek 44 százalékánál merült fel valamilyen műszaki probléma.

Mi tesz eközben Karácsony Gergely? Nem tudjuk. Az viszont biztos, hogy a kormányhivatal a korábbi jelentésben  hangsúlyozta: az ellenőrzések nem állnak le, mert az utasok biztonsága nem lehet szerencse kérdése. 

V.

Nagyon gázos a gazhelyzet

Évről évre beborítja a gaz a fővárost. Ami persze nem meglepő, hiszen, ha nem irtják, akkor egyszerűen nő.

A vágányokon is nő a gaz Fotó: Metropol

A gaz sokszor a megállókat is ellepi, a gazos vágányok pedig nem csak esztétikai problémát jelentenek, de akár leállást is okozhatnak, nem beszélve az allergiás utasokról.

A gaz utat tört magának a betonban is Fotó: Metropol

Nyáron vannak olyan virágágyások, ahol nem virág, hanem gaz nő. Olykor méteres magasságban. Karácsony Gergely sokszor ígért: zöldebb, barátságosabb belvárosi környezetet. Igaz, akkor senkiben sem merült fel, hogy a zöld egy jelentős része gaz lesz.  

A gaz túlnőtte a díszbokrot Fotó: Metropol

Mit tesz mindeközben Karácsony Gergely? Ha nagyon eldurvul a helyzet, kitesz egy "méhlegelő" táblát. Hosszú távú, hathatós megoldása azonban a gazhelyzetre sincs.

 

 

