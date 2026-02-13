Télen esik a hó, nyáron nő a gaz és még alpolgármesterre is szükség van - öt dolog, ami meglepte Karácsony Gergelyt
Budapest főpolgármestere gyermeki naivsággal tud meglepődni néhány dolgon. Olyanokon, amelyek mások számára teljesen természetesek. Karácsony Gergely arra is rá tud csodálkozni, hogy télen esik a hó, nyáron nő a gaz, de még arra is, hogy a fővárosnak szüksége van főpolgármester-helyettesre. Most összeszedtünk öt olyan alapvető dolgot, amik meghökkentették Karácsony Gergelyt. Azt is mutatjuk, hogy ezeket hogyan kezeli.
Karácsony Gergelyt nem nehéz meglepni, a legapróbb dolgok is ki tudják zökkenteni. Olyan, mások számára teljesen evidens dolgok, minthogy télen esik hó, az időjárás tönkre teheti az utakat, ha azokat nem tartják karban, vagy hogy a gaz nő. Persze, erre lehetne mondani, hogy sebaj, de sajnos ez nem igaz. És ha szembesül vele, akkor is tétlenül szemléli a dolgokat, mint egy kívülálló. Ezért fordulhat elő, hogy még mindig, immár két éve nincs alpolgármestere, ezáltal pedig Budapest vezetése törvénysértően működik.
I.
Télen esik? Igen, előfordul. De hogy reagál Karácsony Gergely?
Januárban nagyobb mennyiségű hó esett. Ez persze a kormányt nem lepte meg, hibátlanul, de ami ennél is fontosabb, azonnal reagált. Pont ezért gyakorlatilag minden ment a rendes kerékvágásban, ahogy máskor. Nem így Budapesten! A főváros több napra megbénult.
Hókotróval alig lehetett találkozni, de időközben az is kiderült, hogy alig volt hómunkás. A tömegközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki: több helyen lefagytak a villamosváltók, járatok maradtak ki vagy közlekedtek kiszámíthatatlanul. Az utakon csak az autók által hagyott nyomokon lehetett haladni. A sávjelzések sok helyen teljesen eltűntek, a külső sávokban pedig a járdáról lenyomott, felgyűlt hó torlaszolta el az utat.
És, hogy mit tett mindeközben Karácsony Gergely? Várta, hogy enyhüljön az idő és elolvadjon a hó.
II.
A hóhelyzetet kibekkelte Karácsony, ez azonban a kátyúkkal nem fog működni
A budapesti utak eddig sem voltak a legjobb állapotban, az azonban, ami most van, valóban katasztrofális. Kátyúk ezrei lepik el Budapest útjait. Ami a legfontosabb: a helyzet életveszélyes. Ha egy autó nagyobb sebességgel hajt bele egy úthibába, a jármű irányíthatatlanná válik és könnyen súlyos karambol történhet vagy komoly anyagi kár keletkezik. Tönkre mehet a futómű, a lengéscsillapító és persze a gumik is, több százezer forintba is kerülhet a javíttatás.
A helyzet tarthatatlan és napról napra egyre rosszabb. Minden nap ezerszámra érkeznek a bejelentések a kátyúkról. A Metropol munkatársa által talált leghosszabb kátyú hossza elérte a 97 centimétert, az azonban közel sem biztos, hogy valóban ez a legnagyobb kátyú Budapesten.
Mit tesz eközben Karácsony Gergely? Toldoztat-foltoztat, pedig ide valóban azonnali beavatkozásra lenne szükség, mert nagy baj lesz!
III.
Nem csak kéne, kötelező, mégsincs
A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete egyszerű, világos és sajnos rendkívül kínos: Budapest vezetése törvénysértő módon működik, mert több mint egy éve képtelen megválasztani a főpolgármester-helyettest. A törvény szerint az önkormányzati választás utáni alakuló ülésen meg kell választani a főpolgármester-helyettest. Ez nem „ajánlás”, nem „jó lenne, ha” – hanem kötelezettség. 2024 októberében ez elmaradt.
A Fővárosi Törvényszék elmarasztalta a fővárost, Karácsonyék pedig fellebbeztek. Később a másodfokú ítélet pontot tett a színjáték végére: nincs több mellébeszélés, lépni kell. A főpolgármester végül, amikor megkapta a felszólítást, kínjában újra Tüttő Katát dobta be jelöltként, hátha átmegy. Nem ment át. Tehát a főváros még a bírósági határidőt sem tudta teljesíteni, ami december 8-a volt.
Hogy mit tesz Karácsony Gergely? Úgy tűnik, semmit, igaz, azt nem tudjuk, hogy a háttérben hogyan egyeztet, miben állapodik meg a Karácsony-Vitézy-Tisza féle vezetés.
IV.
Égető a helyzet, sorra gyulladnak ki a buszok
Tavaly több BKV busz is kigyulladt a fővárosban. Idén "még csak egy": egy menetrend szerint közlekedő járat kapott lángra január 2-án, a XII. kerületben.
A tavalyi sorozatos esetek után Budapest Főváros Kormányhivatala átfogó, szúrópróbaszerű ellenőrzéseket rendelt el. Az első vizsgálatok eredménye meglepő:
- 100 átvizsgált járműből
- 60 nem felelt meg a műszaki előírásoknak.
Szeptemberben további 59 buszt ellenőriztek, ezek 44 százalékánál merült fel valamilyen műszaki probléma.
Mi tesz eközben Karácsony Gergely? Nem tudjuk. Az viszont biztos, hogy a kormányhivatal a korábbi jelentésben hangsúlyozta: az ellenőrzések nem állnak le, mert az utasok biztonsága nem lehet szerencse kérdése.
V.
Nagyon gázos a gazhelyzet
Évről évre beborítja a gaz a fővárost. Ami persze nem meglepő, hiszen, ha nem irtják, akkor egyszerűen nő.
A gaz sokszor a megállókat is ellepi, a gazos vágányok pedig nem csak esztétikai problémát jelentenek, de akár leállást is okozhatnak, nem beszélve az allergiás utasokról.
Nyáron vannak olyan virágágyások, ahol nem virág, hanem gaz nő. Olykor méteres magasságban. Karácsony Gergely sokszor ígért: zöldebb, barátságosabb belvárosi környezetet. Igaz, akkor senkiben sem merült fel, hogy a zöld egy jelentős része gaz lesz.
Mit tesz mindeközben Karácsony Gergely? Ha nagyon eldurvul a helyzet, kitesz egy "méhlegelő" táblát. Hosszú távú, hathatós megoldása azonban a gazhelyzetre sincs.
