Összetört Járai Máté: édesapját gyászolja a magyar színész

Az elmúlt napokban több hazai sztárnak is feketébe borult a szíve, a minap Stohl András számolt be kollégája és barátja, Bajomi Nagy György színész elvesztéséről, most pedig Járai Máté közölte a szomorú hírt, miszerint elhunyt az édesapja.

Járai Máté közösségi oldalán számolt be a szomorú hírről Fotó: Nagy Gábor / Kisalföld

A Jászai Mari-díjas színész kapcsán még egy elképesztő történet miatt lehetett olvasni, miszerint egy nő azt állította egy neki írt levélben, hogy elrabolták tőle kisbabakorában és most azért jelentkezik, mert ő az édesanyja.

Most azonban egy szívszorító hírről számolt be Járai, miszerint tegnap reggel elhunyt az édesapja, akitől megható sorokkal búcsúzott.

Édesapám! Ma reggel hívtak a kórházból, hogy meghaltál. Összerezzenek, pedig számítani lehetett rá, most mégis itt maradtam Nélküled. Akkor most fel kell nőnöm végérvényesen, ugye? Pedig sokkal korábban fel kellett, mint szerettem volna… a függőségeid, a zárkózottságod, hogy mennyire nem értetted ezt az életnek nevezett dolgot… de volt persze jó is: imádtad anyánkat és rajongtál Emmáért, azt mindig annyira szerettem látni, ahogy odavagy a húgomért!

– kezdte szomorú bejegyzését a színész, majd így folytatta:

És a humorod, amit örököltem és így talán túl lehet élni sok mindent, ezt is, hogy mától nincsenek szüleim, mától már fizikailag sem. Pár napja a kórházban, miután Emma megetetett, kezet csókoltál Neki, emlékszel? Míg élek nem felejtem el: mint aki megköszöni a táncot, de Te megköszönted Neki az életet, hogy köszönöd, de Te nem táncolsz tovább. Édesapám, mi még maradunk. Vigyázz tovább anyánkra… ne táncolj túl gyorsan és könyörgök, ne dohányozz annyit! Fiad: Máté

– zárta posztját Járai Máté, aki rengeteg részvétnyilvánítást kapott.