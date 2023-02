Botrány az RTL körül: újabb műsorvezetőjüket rúgták ki

Sokakat ledöbbentett a hír, miszerint Járai Mátét levette a képernyőről az RTL. A csatornának közel két évig volt az arca a színész, ám mostantól csak vendégként ül be a reggeli műsoruk stúdiójába. Az RTL ugyanis igényt tart arra, hogy ha úgy hozza az élet, Máté interjúalanyként térjen vissza a volt munkahelyére, legalábbis ezt fogalmazták meg sablonközleményükben:

„A Reggeli című műsor folyamatosan frissül és változik, januártól ehhez vadonatúj struktúra társult. A műsor hosszabb távú stratégiájának része, hogy új arcoknak, az eddigiektől eltérő nézőpontoknak és műsorvezetőknek adjon teret és lehetőséget. Ennek jegyében búcsúzik a szerkesztőség a közkedvelt színésztől. Máté eredeti személyiségére és színes egyéniségére továbbra is számít az RTL és a Reggeli, de immár nem műsorvezetőként, hanem visszatérő, mindig szívesen látott vendégként” – olvasható a hivatalos bejelentésben, amire, mondanunk sem kell, Máté is reagált.

Járai Mátéra innentől csak vendégként tart igényt az RTL Fotó: Végh István

Fájdalmas a búcsú

„Egy újabb hullámvölgy az életemben: nem hosszabbít velem szerződést a Reggeli, nem láthattok többet reggelente a műsorban. Fáj, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, szerettem nagyon azokat a hajnalokat, a beszélgetéseket... Ennyi volt Járai Máté reggelis műsorvezetése: 120 adás, ugyanennyi hajnali 4-es ébredés, több száz beszélgetés, könnyek és nevetés! Mindig mondom, az élet egy Ki-nevet-a-végén, most kiütöttek, de ha 6-ost dobok, újra játékban leszek, csak kérlek, drukkoljatok, hogy ne maradjak ki túl sok körből!” – búcsúzott Instagram-oldalán Járai, aki nem tudta leplezni csalódottságát, de feltehetően nem is akarta.

Kiakadtak a nézők

Persze felmerült a kérdés: miért kezdett el hirtelen tisztogatni a csatorna? Arculatváltást emlegetnek, egyesek szerint azonban más áll a háttérben.

„Én nem szoktam kommentelgetni, de ez nekem is fáj. Az egyetlen ember, akiért néztem a műsort, te voltál, színvonalat vittél, értelmet, vidámságot...”

Néhány másik műsorvezető kifejezetten buta. Nem értem az RTL-t se, nem látják, te milyen érték voltál ott?

„Eszméletlen, hogy ennek a világnak csak egyre sz*rabb értékrendje lesz...” – fakadt ki az egyik kommentelő.

„Számomra totál érthetetlen. Már Márk eltávolítását sem értettem, most meg már végképp nem tudom felfogni, hogy miért jó az RTL-nek, ha pont azokat a műsorvezetőket rúgja ki, akik okosak, érdeklődőek. Közben meg a faék egyszerűségű, értelmes kérdést feltenni képtelen Szabó Zsófi meg maradhat. Oké, jól mutat a képernyőn, de ennyi. Szekunder szégyenérzetem van, ha megszólal” – írta egy másik hozzászóló, utalva Lakatos Márk tavalyi menesztésére.

Sztárok is kiálltak mellette

Járai posztja alatt több, korábban a csatornával dolgozó közszereplő hozzászólása is megjelent – szúrta ki a Ripost.

Üdv a klubban

– írta röviden és velősen Lakatos Márk, akitől még tavaly vált meg a csatorna, öt esztendő után. Egyébként akkor is ugyanazt az érzelemmentes, előre megírt közleményt olvashattuk, mint most, csak Járai neve helyén a stylisté szerepelt. Márk mellett az egykori valóságshow-sztár, Osváth Zsolt is keményen beleállt a helyzetbe.

Erre nem igazán tudok mit mondani. Előbb a Manyi, most te. Biztos véletlen. Ne sajnáld, jóval többre vagy hivatott.

Ő ugyancsak szerződésben állt a csatornával, azonban közös történetük csúnya véget ért. A YouTube-sztár elmondása szerint számára vállalhatatlan, és a büntető törvénykönyvbe ütköző dolgokat tett az RTL egyik show-műsorának szereplője. Az esetből jókora botrány keveredett, még Mérő Vera civil jogvédő és Ragány Zoltán büntetőjogász is megszólalt az ügyben.

Újabb öngól a csatornának

Nem csak a sorozatos kirúgások miatt bírálják saját nézői az RTL-t, tavaly ősszel például a szereplőit alázta porig a csatorna. Akkor egy viccnek szánt Facebook-poszt verte ki a biztosítékot többeknél. Tehetségkutatójuk válogatóján rendre feltűntek már olyan karakterek, akiknek semmi esélyük arra, hogy az élő show-ba jussanak, de remek beszédtémát szolgáltatnak. Őket feltehetően külön castingcsapat keresi, s elhitetik velük, hogy tehetségesek, majd a mentorok elé küldik őket, hogy azok megalázhassák mindegyiküket. Na, ezekbe a szereplőkbe rúgott bele a csatorna, ráadásul páros lábbal. A Facebookra kikerült egy fotó róluk, s gyűjtőnévként „Az esélytelenekként” hivatkoznak rájuk.

Mindezek után több százan próbálták elmagyarázni, mekkora öngólt rúgtak maguknak ezzel a poszttal, végül pedig szégyenükben eltávolították a bejegyzést.