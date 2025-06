Keleti Andrea unokára vágyik: „Szeretnék már lassan nagymama lenni”

A népszerű táncosnő nemrég ünnepelte 56. születésnapját, aminek alkalmából Keleti Andrea férje elrabolta és egy meglepetés olaszországi utazásra vitte kedvesét, aki egyáltalán nem számított erre a különleges ajándékra. Lapunknak most elárulta, hogy nem igazán szokta ünnepelni ezt a számára fontos dátumot, mivel életkorát sem tartja számon.

Keleti Andrea és férje már lassan 30 éve szeretik egymást (Fotó: Hot! magazin)

„Nyilván szeretnék fiatalabb lenni, de ki nem?”

„Nem drámázok a korom miatt, viszont nyilván szeretnék fiatalabb lenni, de ki nem? Illetve igazából jól éljük meg ezt az időszakot, mert a gyerekek már nagyok, a fiam most érettségizett. Lassan most már független szülők leszünk, és ehhez mi alapvetően nagyon jól állunk. Nem azt érezzük, hogy elszaladt felettünk az élet, hanem pont most újból eljött az az idő, amikor a gyerekek helyett már megint magunkra koncentrálhatunk és azt csinálhatunk, amit szeretnénk” – kezdte a Metropolnak Keleti Andi.

Keleti Andrea gyermekei lassan mind kirepülnek

Mivel úgymond csak magunkat, kettőnket tartjuk fent, így igazából annyit dolgozunk, amennyi kényelmes. Ezáltal sokkal lazábbak vagyunk, mint pár évvel ezelőtt. Viszont nem félek attól, hogy mi lesz, ha a gyerekeink teljesen kirepülnek. A lányom már majdnem három éve külön él, érte sokkal jobban aggódtam, mint a fiamért, aki jelenleg még nálunk lakik, de ez vélhetően nemsokára megváltozik. Szeretnék már lassan nagymama lenni, de úgy látom, hogy a fiatalok ezeket a folyamatokat nem kapkodják el. Szerintem még van pár évünk, amit még unoka nélkül fogunk eltölteni, de hogyha ez megtörténik, akkor nagyon fogunk örülni neki

– vélekedett a kétgyermekes édesanya.

Keleti Andrea fogyása mögött a természetes étrend-kiegészítők és a rendszeres testmozgás áll (Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László)

Keleti Andi odafigyel az egészségére

A népszerű táncművész jelenleg kirobbanó formában van, azonban ez nem volt mindig így. Ugyanis pár évvel ezelőtt egy olyan időszakon ment keresztül, amikor felszaladt rá néhány kiló. Azonban eljött számára egy olyan pont, amikor úgy döntött: életmódot vált. Keleti Andrea azóta nagyjából 10 kilótól szabadult meg, de mára felhagyott a diétázással, most elárulta, miért.

„Amióta gyerekeim vannak, folyamatosan odafigyelek a tudatos étkezésre, de nyilván nekem is voltak olyan periódusaim, amikor kicsit megszaladt a súlyom. Viszont a szakmám miatt rengeteget mozgok, ami szintén hozzátesz ahhoz, hogy megőrizzem a jelenlegi formámat, úgyhogy már leálltam a nagy fogyókúrázással. Viszont odafigyelek a mentális jólétemre is, mert szerintem ha az ember harmonikusan él, akkor a fizikai egészségén is meglátszik. Mi a férjemmel figyelünk egymásra és szeretjük egymást, mert akkor talán olyan nagy baj csak nem lehet” – zárta a beszélgetést a táncosnő.