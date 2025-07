Keleti Andi bevallotta: megállítaná az időt!

Spanyolországban nyaral Keleti Andi, aki bámulatosan érzi magát és úgy is néz ki! A táncművész Instagram-oldalán osztott meg több fotót is magáról a medence partjáról. Enyhén vizes haj, leopárd-mintás fürdőruha... A képek mellé pedig ezt írta: „Ha lehetne megállítani az időt, most megtenném!” Több sem kellett a rajongóknak, rengeteg hozzászólással árasztották el kedvencük üzenőfalát.

Keleti Andi bevallotta: ha megállíthatná az időt, most megtenné! (Fotó: Mediaworks Archív)

„Mint egy Bond-lány!”

– lelkendezett Keleti Andi lengyel rajongója.

„Rengeteg a ruha. Szép napot kívánok!”

– üzente más.

„Nőstény oroszlán”

– reagált egy hozzászóló az állatmintákat kombináló táncművész fotóira.

„Fekete-fehér örök divat marad!”

– jegyezte meg egy kommentelő.

„Bombázó”

– zsúfolta véleményét egyetlen szóba egy hódoló.