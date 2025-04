Megtörte a csendet Keleti Andi, akit mentő vitt kórházba

Meglehetősen aktív a közösségi oldalán Keleti Andi, ám bármennyire is szereti a táncot, a mozgást, az utazást és az élmények megosztását az Instagram-oldalán, most mindezeknek hosszabb időre búcsút kellett intenie...

Kórházba került Keleti Andi, három és fél hétig volt beteg (Fotó: Hot! magazin / Szabolcs László)

„Elvesztem az utóbbi időben, és igazából még most sem vagyok meg teljesen, bár határozottan biztató a helyzet. 15 napja lettem beteg, egy senki nem tudja milyen vírussal kezdtem. Holnap lesz egy hete, hogy kórházba kerültem, és nagyon lassan, most már látszik a fény az alagút végén. A jövő héten hazaengednek, ha már semmi nem jön közbe. Azt mondhatom, hogy pusztító. A múlt hétvégén volt egy pont, amikor annyira megijedtünk, hogy mentőt hívtunk. Tudjátok, hogy sportos vagyok, erős és igazán akaratos, ha kell, de most legyőztek. (...)”

– írta még április 12-én Keleti Andrea az Instagram-oldalán. Majd tíz, hosszú nap hallgatás után a táncművész új bejegyzéssel jelentkezett.

„Újra minden rendben. Három és fél hét után most úgy érzem, újraindulhat minden. Köszönöm a sok aggódást, már jól vagyok és napról napra erősebb”

– szóltak Andi megnyugtató sorai. A rajongók hozzászólásai jól mutatják, valóban aggódtak kedvencükért, és őszintén örülnek a jó híreknek.

„Vigyázz magadra, Andi, nagyon aggódtam!”

– öntötte szavakba érzéseit és jókívánságait egy hozzászóló.

„Nagyon örülök, hogy jobban vagy, de azért még légy óvatos! Kiderült, milyen vírus volt? További jobbulást!”

– érdeklődött más.

„Szia, jó újra látni ilyen mosolyogva!!!! További jó egészséget kívánunk Neked”

– írta egy kommentelő.

Ezzel a képpel tudatta Keleti Andi, hogy meggyógyult: