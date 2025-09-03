RETRO RÁDIÓ

Ennyire szexi Keleti Andi – feketén-fehéren az igazság

Cipruson élvezte a napsütést a csinos táncművész.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.03. 14:30
Módosítva: 2025.09.03. 14:37
Bikini Ciprus Keleti Andrea

„A szépség istennője hableányként” – írta egy spanyol nyelvű rajongó Keleti Andi friss bikinis fotója mellé a táncművész Instagram-oldalán. Az 56 éves szépség nemrég tért haza Ciprusról, ahol egy kétrészes, fekete-fehér fürdőruhába bújtatta formás idomait – követői legnagyobb örömére.

keleti andrea
Fekete-fehér bikiniben szexizett Keleti Andi Cipruson (Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László)

Bókokból nem volt hiány: magyarul, spanyolul és angolul is dicsérték a táncművészt. Íme néhány hozzászólás:

„Egy gyönyörű Istennő vagy, Andrea!”
– lelkendezett egy hódoló.
„Nagyon csinos!”
– dicsérte Andit egy hölgy.

„Egy mitikus istennő a mitikus istenek földjén”
– írta más angolul.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu