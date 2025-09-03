Ennyire szexi Keleti Andi – feketén-fehéren az igazság

„A szépség istennője hableányként” – írta egy spanyol nyelvű rajongó Keleti Andi friss bikinis fotója mellé a táncművész Instagram-oldalán. Az 56 éves szépség nemrég tért haza Ciprusról, ahol egy kétrészes, fekete-fehér fürdőruhába bújtatta formás idomait – követői legnagyobb örömére.

Fekete-fehér bikiniben szexizett Keleti Andi Cipruson (Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László)

Bókokból nem volt hiány: magyarul, spanyolul és angolul is dicsérték a táncművészt. Íme néhány hozzászólás:

„Egy gyönyörű Istennő vagy, Andrea!”

– lelkendezett egy hódoló.

„Nagyon csinos!”

– dicsérte Andit egy hölgy.

„Egy mitikus istennő a mitikus istenek földjén”

– írta más angolul.