Ennyire szexi Keleti Andi – feketén-fehéren az igazság

Cipruson élvezte a napsütést a csinos táncművész.
„A szépség istennője hableányként” – írta egy spanyol nyelvű rajongó Keleti Andi friss bikinis fotója mellé a táncművész Instagram-oldalán. Az 56 éves szépség nemrég tért haza Ciprusról, ahol egy kétrészes, fekete-fehér fürdőruhába bújtatta formás idomait – követői legnagyobb örömére.
Bókokból nem volt hiány: magyarul, spanyolul és angolul is dicsérték a táncművészt. Íme néhány hozzászólás:
„Egy gyönyörű Istennő vagy, Andrea!”
– lelkendezett egy hódoló.
„Nagyon csinos!”
– dicsérte Andit egy hölgy.
„Egy mitikus istennő a mitikus istenek földjén”
– írta más angolul.
