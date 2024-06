Csoda az Eb-n! A 100. percben nyert a magyar válogatott, de a legfontosabb: Varga életben van

A svájciak elleni 1-3, majd a házigazda németek elleni 0-2 után a képlet egyszerű, a feladat nehéz volt a magyar labdarúgó-válogatott számára: meg kellett nyerni a Skócia elleni meccset az Európa-bajnokság A csoportjának zárókörében, hogy Szoboszlai Dominikék a nyolcaddöntőbe jutás reményében várhassák a további csoportharmadikok eredményeit.

A meccs hőse, Csoboth Kevin a csapattárs Varga Barnabás mezével üzent jobbulást a kórházba került csatárnak Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images

A Stuttgartot tízezrével ellepő, és az itthon maradt magyar szurkolók közül is sokan rossz előjelnek tekintették, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a hagyományos meggypiros helyett harmadszor is fehér mezben kellett játszania az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében. Egyik-másik poszton ráadásul meglepetés volt, ki került be a kezdőcsapatba: a tornán eddig csak kispadozó Botka Endre volt a jobbhátvéd, a középpálya jobb szélén Bolla Bendegúz játszott, Nagy Ádám helyett pedig egy másik Eb-újonc, Callum Styles kapott lehetőséget.

Az első védést a 8. percben éppen Bolla kellemetlenül lepattanó távoli lövésekor kellett bemutatnia Angus Gunn-nak. A túloldalon viszont Gulácsi Péternek az egész első félidőben egyetlen kapujára tartó próbálkozást sem kellett hárítania: a lelátóhoz hasonlóan a pályán is fölényben voltak ugyan a skótok, de hiába volt zömében náluk a labda, veszély csak a mieink ellentámadásaiban volt. Sallai Roland és Szoboszlai távoli lövései fölé szálltak; utóbbi távoli szabadrúgása a sorfalról pattant ki, egy közelit pedig meglepetésre Orbán Willi elé varázsolt, aki közelről (igaz, lesgyanús helyzetből indulva) a lécre fejelt. A krónikához tartrozik még, hogy egy szögletünk után a skót kapu előtt lekönyökölt Botka ügyében még csak nem is vizsgálta a VAR a lehetséges büntetőt...

A második félidő egy-egy védett és szögletre pattant Sallai-lövéssel indult be, majd Dárdai fejese szállt a skótok kapuja fölé. Ekkor már 8-1 volt a gólszerzési kísérletek aránya a magyar csapat javára – "csak" az eredmény volt még mindig a senkinek sem jó 0-0-s döntetlen.

A 68. percben aztán egy kapu elé ívelt Szoboszlai-szabadrúgás utáni tömegjelenetben Varga Barnabás elterült a földön. Magatehetetlenül fekvő társuk szenvedése láttán Szoboszlaiék ijedten hívták az orvosi stábot, majd a hordágyat.