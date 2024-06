Hősies küzdelemben kapott ki a válogatott, de nincs még veszve minden az Eb-n

Labdarúgó-válogatottunk vereséggel folytatta a szereplését az Európa-bajnokság A csoportjában. Szoboszlai Dominik és társai Stuttgartban 2-0-ra kikaptak a végső győzelemre is esélyes, házigazda németektől.

Kroos és Szoboszlai nagyokat csatáztak a középpályán Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet

Marco Rossi szövetségi kapitány két helyen változtatott az első meccsen, Svájc ellen vereséget (1-3) szenvedett csapatán, mégis mintha kicserélték volna az egész gárdát: ég és föld volt a különbség az első csoportmeccs játékához képest.

Lang Ádám helyett Bolla Bendegúz, míg Szalai Attila helyett Dárdai Márton került be a kezdő tizenegybe, míg német kollégája, Julian Nagelsmann nem nyúlt bele a nyitányon Skócián átgázolt (5-1) Nationalelfbe. A pillanatnyi formában nem is, a közelmúltbeli sikerek (2-2 a 2021-es Eb müncheni csoportmeccsén, majd 2022-ben Budapesten 1-1, Lipcsében 1-0 ide a Nemzetek Ligájában) adta önbizalomban és az idegenben is parádésan szurkoló magyar táborban annál inkább bízhattunk.

Manuel Neuernek már 15 másodperc után nagyot kellett menteni Sallai Roland elől. A folytatásban persze fölénybe kerültek a németek, de a harcos, agresszív Rossi-csapat jól állta a sarat, sőt, Bolla és Sallai is ígéretes helyetből lőhetett (sajnos mindkétszer a védőkbe). Gulácsi Péternek előbb a 12. percben kellett védeni Kai Havertz közeli ziccerét. A 22. percben aztán a keresztező Orbán Willit leütközték, és végül Jamal Musiala lőtt a kapunkba (0-1).

A következő percekben előbb Szoboszlai szabadrúgását halászta ki Neuer bravúrral a jobb felső sarok elől, majd újra csapatkapitányunk lőtt veszélyes helyzetből, a blokkba. A szünetig még Musiala oldalhálóban landolt lövése és Sallai lesgólja okozott izgalmakat. A félidei eredménytől függetlenül, a mieinket sújtó VAR-ítéleteknél csak azt bánhattuk jobban, hogy Svájc ellen nem így kezdett a magyar válogatott!

A második félidő is hasonló játékot hozott: a hazaiak támadtak többet, de a magyar ellentámadásokban is volt spiritusz. Negyedóra múltán például Varga Barnabás fejelt nagy helyzetből mellé-fölé. Kár volt érte, pláne, hogy a 67. percben Gündogan lapos lövéssel eldöntötte a mérkőzést (0-2). A 90. percben még Kimmich mentett a gólvonalról Orbán helyzeténél, de nem jött össze a szépítés: tétmérkőzésen most másodszor kapott ki a magyar válogatott a németektől (ezt megelőzően "csak" az 1954-es berni világbajnoki döntőben, 3:2-re a hajdani NSZK-tól).