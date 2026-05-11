Magyar focistafeleségek ragyogták be Varga Barnabás nagy napját - fotó

Bajnok lett az AEK Athén. Varga Barnabás párja mellett Szappanos Péter és felesége is feltűnt az ünneplésen.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.05.11. 13:30
Szerelmével és magyar barátaival is megünnepelte Varga Barnabás, hogy csapata, az AEK Athén görög bajnok lett. A 31 éves magyar csatárnak a helyszínen szurkolt válogatottbeli társa, Szappanos Péter és felesége.

Fotó: Milos Bicanski - UEFA / Getty Images

A Puskás Akadémia kapusa, Szappanos Péter a magyar bajnoki szünetet kihasználva utazott el a feleségével, Amarillával Athénba. A magyar válogatott hálóőr közösségi médiában közzétett fotói szerint a házaspár előbb romantikus vacsorát fogyasztott el egy tengerparti étteremben, majd az AEK Athén stadionjában szurkolták ki a győzelmet barátjuknak, Varga Barnabásnak a Panathinaikosz ellen. A 2-1-es siker pedig egyben azt is jelentette, hogy az athéniak megnyerték a görög bajnokságot – így a lefújás után hatalmas ünneplés vette kezdetét a pályán.

Szappanos Péterék pedig ezen is részt vehettek, csakúgy, mint Varga Barnabás párja, Laura. A négy magyarról egy közös fotó készült a gyepen.

Ezt a Puskás Akadémia kapusa osztotta meg az Instagramon. A két labdarúgó arcára minden rá volt írva, miközben a hölgyek szó szerint ragyogtak a boldogságtól.

Gratulálunk, Vadember!

– üzent Szappanos a barátjának, Varga Barnabásnak.

A fényképeket a magyar válogatott másodedzője, Cosimo Inguscio sem hagyta szó nélkül.

Gratulálok, bombázó

– írta a 31 éves csatárnak a szakember.

 

