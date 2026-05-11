Magyar focistafeleségek ragyogták be Varga Barnabás nagy napját - fotó
Bajnok lett az AEK Athén. Varga Barnabás párja mellett Szappanos Péter és felesége is feltűnt az ünneplésen.
Szerelmével és magyar barátaival is megünnepelte Varga Barnabás, hogy csapata, az AEK Athén görög bajnok lett. A 31 éves magyar csatárnak a helyszínen szurkolt válogatottbeli társa, Szappanos Péter és felesége.
Varga Barnabás görög bajnok lett
A Puskás Akadémia kapusa, Szappanos Péter a magyar bajnoki szünetet kihasználva utazott el a feleségével, Amarillával Athénba. A magyar válogatott hálóőr közösségi médiában közzétett fotói szerint a házaspár előbb romantikus vacsorát fogyasztott el egy tengerparti étteremben, majd az AEK Athén stadionjában szurkolták ki a győzelmet barátjuknak, Varga Barnabásnak a Panathinaikosz ellen. A 2-1-es siker pedig egyben azt is jelentette, hogy az athéniak megnyerték a görög bajnokságot – így a lefújás után hatalmas ünneplés vette kezdetét a pályán.
Szappanos Péterék pedig ezen is részt vehettek, csakúgy, mint Varga Barnabás párja, Laura. A négy magyarról egy közös fotó készült a gyepen.
Ezt a Puskás Akadémia kapusa osztotta meg az Instagramon. A két labdarúgó arcára minden rá volt írva, miközben a hölgyek szó szerint ragyogtak a boldogságtól.
Gratulálunk, Vadember!
– üzent Szappanos a barátjának, Varga Barnabásnak.
A fényképeket a magyar válogatott másodedzője, Cosimo Inguscio sem hagyta szó nélkül.
Gratulálok, bombázó
– írta a 31 éves csatárnak a szakember.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre