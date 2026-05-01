Varga Barnabás miatt komoly döntéssel kell szembenéznie az AEK Athén edzőjének

Annak ellenére, hogy Varga Barnabásék öt ponttal vezetik a görög bajnokságot, Marko Nikolics vezetőedző világossá tette a játékosai számára, hogy még semmi sem dőlt el. A szerb szakember ezzel a mentalitással készíti fel csapatát a vasárnapi Panathinaikosz-AEK Athén derbire (20:00).

Varga Barnabásék "kellemes fejfájást" okoznak Marko Nikolics vezetőedzőnek a Panathinaikosz-AEK Athén meccs előtt

Fotó: Milos Bicanski - UEFA / Getty Images

Az AEK Athén vezetőedzője elvárja, hogy focistái ugyanolyan intenzitással játszanak a Panathinaikosz ellen, mint a bajnoki rájátszás első két mérkőzésén – amikor az Olimpiakoszt és a PAOK-ot is sikerült legyőzniük. A felkészülés már javában tart, de három poszton is nagy kérdőjelek vannak Marko Nikolics kezdőcsapatával kapcsolatban. A védelem bal oldalán Sztavrosz Piliosz és James Penrice versenyez egymással, míg előttük Roberto Pereyra, Mijat Gacsinovics vagy Dereck Kutesa játszhat.

A legnagyobb kérdőjel viszont a támadósor kiválasztásával kapcsolatos

– olvasható a gazzetta.gr cikkében, ahol "kellemes fejfájásként" jellemzik azt a problémát, hogy Marko Nikolics vezetőedző a Varga Barnabás, Luka Jovics, Zini hármasból melyik két labdarúgót küldi majd pályára vasárnap a kezdőcsapat tagjaként.

A 31 éves magyar csatár Athénba érkezése óta 6 gólnál és 2 gólpassznál tart. Jovics ugyanennyi idő alatt 9 gólt lőtt és 1 gólpasszt adott. Zini sokáig sérült volt az év elején, de felépülése óta 2 találatot már szerzett.

