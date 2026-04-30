Bajban az edző, ítéletet mondtak a rangadó előtt Varga Barnabásról

Három remek támadóból csak kettő kezdhet. Varga Barnabás közel van a bajnoki címhez az AEK Athén színeiben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.30. 11:00
Vasárnap a Panathinaikosz elleni rangadón léphet közelebb a bajnoki cím felé az AEK Athén. Varga Barnabás görög együttese jelenleg öt ponttal vezeti a tabellát az Olympiakosz előtt. A mostani meccset megelőzően kellemes gondjai vannak Marko Nikolics vezetőedzőnek

Varga Barnabás hamar kedvenc lett Athénban / Fotó: AEK

Ahogyan arra a görög Gazzetta emlékeztet, az AEK vezetőedzője azóta tudja megvalósítani kedvenc felállását, hogy megérkezett a csapathoz a Ferencvárostól Varga Barnabás. Mint írják, a magyar csatár kulcsfontosságú tényező Nikolics rendszerében, és remekül illeszkedett be Luka Jovics mellé, az angolai Zini visszatérése pedig egy újabb opciót jelent – írja az Origo.

Három kiváló csatárunk van. Abban, amit játszani szeretnénk, a csatárok nagyon fontosak. A szezon egy részében csak Jovicsunk volt, most Varga és Zini van, és nagy a verseny. Mindannyian fontosak, különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, és ez kellemes egy edző számára

− idézte a Gazzetta Varga edzőjét, akinek ez egy „kellemes fejfájást” okoz.

Ezért szeretik Varga Barnabást a görögök

A görög cikk külön ecseteli az eddig hat gólt szerző Varga Barnabás erényeit.

„Fontos szerepet játszik Nikolics terveiben, aki gólszerző képességei és hatékonysága mellett a támadásban is elvégzi a „piszkos” munkát. A felíveléseknél is jól használható, remekül fejeli le a labdákat, ezzel több helyzetet is teremt az AEK számára” − teszi hozzá a Gazzetta.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
