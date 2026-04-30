Bajban az edző, ítéletet mondtak a rangadó előtt Varga Barnabásról

Vasárnap a Panathinaikosz elleni rangadón léphet közelebb a bajnoki cím felé az AEK Athén. Varga Barnabás görög együttese jelenleg öt ponttal vezeti a tabellát az Olympiakosz előtt. A mostani meccset megelőzően kellemes gondjai vannak Marko Nikolics vezetőedzőnek.

Varga Barnabás hamar kedvenc lett Athénban / Fotó: AEK

Ahogyan arra a görög Gazzetta emlékeztet, az AEK vezetőedzője azóta tudja megvalósítani kedvenc felállását, hogy megérkezett a csapathoz a Ferencvárostól Varga Barnabás. Mint írják, a magyar csatár kulcsfontosságú tényező Nikolics rendszerében, és remekül illeszkedett be Luka Jovics mellé, az angolai Zini visszatérése pedig egy újabb opciót jelent – írja az Origo.

Három kiváló csatárunk van. Abban, amit játszani szeretnénk, a csatárok nagyon fontosak. A szezon egy részében csak Jovicsunk volt, most Varga és Zini van, és nagy a verseny. Mindannyian fontosak, különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, és ez kellemes egy edző számára

− idézte a Gazzetta Varga edzőjét, akinek ez egy „kellemes fejfájást” okoz.

Ezért szeretik Varga Barnabást a görögök

A görög cikk külön ecseteli az eddig hat gólt szerző Varga Barnabás erényeit.

„Fontos szerepet játszik Nikolics terveiben, aki gólszerző képességei és hatékonysága mellett a támadásban is elvégzi a „piszkos” munkát. A felíveléseknél is jól használható, remekül fejeli le a labdákat, ezzel több helyzetet is teremt az AEK számára” − teszi hozzá a Gazzetta.