"Hatalmas ostobaság" - Fájdalmas döntés sújtja Varga Barnabást, dühbe gurult az edzője

A görög szövetség verdiktje értelmében Varga Barnabás csapata, az AEK Athén üres stadionban játszik vasárnap a vendég Levadiakosz ellen. A Szuperliga 22. fordulója előtt éllovas AEK azért nem engedheti be a mindig félelmetes hangulatot teremtő nézőit a lelátókra a negyedik helyezett elleni rangadón, mert február 1-jén, az athéni derbin (1-1, éppen Varga első görögországi góljával) közülük sokan poharakkal dobálták meg az Olimpiakosz játékosait.

Marko Nikolics képtelen elfogadni a Varga Barnabás csapatát és szurkolóit sújtó kollektív büntetést Fotó: UEFA

Az AEK Athén szerb vezetőedzője, Marko Nikolics a vasárnapi újabb rangadót felvezető sajtótájékoztatóján élesen kikelt a kollektív büntetés ellen, amely Vargáék szurkolóit sújtja.

Varga Barnabás és csapata nem számíthat a szurkolói segítségére

– Nehéz lesz a vasárnapi mérkőzés, nagyon jó csapattal nézünk szembe. Nem véletlenül negyedik, a mostani idényben mi vagyunk az egyetlen csapat, amely kétszer mégis legyőzte.

Utálom azonban ezt a helyzetet. A futballban dolgozók mindent, amit tesznek, azt a szurkolókért teszik, ez nálam is így van. Számomra a zárt kapus büntetés hatalmas ostobaság

– dühöngött a korábban a Videotonnal magyar bajnok és kupagyőztes Nikolics, aki szerint pár jómadár meggondolatlansága miatt őrültség tízezreket büntetni, ha kizárólag az elkövetőket is kizárhatnák, hiszen a stadionokban a szurkolók minden egyes mozdulatát kamerák pásztázzák.

A klub egyébként közös meccsnézésre invitálta a szurkolóit a stadion előtti térre az AEK Athén-Levadiakosz rangadóra.