Kellemetlen: kipakolt a Fradi-focista Varga Barnabásról
A mai napig tartják a kapcsolatot. Varga Barnabás viszont az edzésen azért elég sok fejfájást okozott Gróf Dávidnak a Fradiban.
Egykori csapattársát, Varga Barnabást nevezte meg a Fradi kapusa, Gróf Dávid, amikor arról kérdezték: ki volt a legkellemetlenebb csatár, akivel valaha szemben találta magát Magyarországon. A 36 éves hálóőr azonban Böde Dániel és Lenny Joseph mellett sem ment el csak úgy szó nélkül.
– fogalmazott a Megmondók podcastjében Gróf Dávid, amikor a legkellemetlenebb csatárról kérdezték. Az adásból kiderült, a két játékos azóta is tartja a kapcsolatot, hogy Varga Barnabás az AEK Athénhoz szerződött. Főleg, hogy a kapus is védett Görögországban két évet.
Egy-két napja beszéltünk, és gratuláltam neki a két góljához. Hiányzott, hogy beinduljon neki a gólgyártás, de úgy néz ki, hogy megtalálta a helyét. Úgy látom, csak pozitívat írnak róla a görög újságokban
– mondta még Vargáról a korábbi csapattársa.
Gróf Dávid az egykori Ferencváros-játékost, a jelenleg Pakson focizó Böde Dánielt is abba a kategóriába sorolta, akivel szemben egy kapusnak elég nehéz dolga van. De jelenleg csapattársáról, Lenny Joseph-ről sem kertelt.
Edzésen Lenny Joseph, aki nem sokat gondolkodik rajta, ha felpattan egy labda 4 méterre a kaputól, nem azt nézi, hogy bepasszolja a sarokba, hanem ő agyon akar rúgni konkrétan. Valamikor sikerül neki, van, hogy nem. Ő ez a típus, el kell fogadni
– árulta el az FTC kapusa.
