Kellemetlen: kipakolt a Fradi-focista Varga Barnabásról

Egykori csapattársát, Varga Barnabást nevezte meg a Fradi kapusa, Gróf Dávid, amikor arról kérdezték: ki volt a legkellemetlenebb csatár, akivel valaha szemben találta magát Magyarországon. A 36 éves hálóőr azonban Böde Dániel és Lenny Joseph mellett sem ment el csak úgy szó nélkül.

Gróf Dávid Varga Barnabásról beszélt, aki edzésen elég sok fejfájást okozott neki a Fradiban / Fotó: Mediaworks

Varga Barnabás okozott fejfájást Gróf Dávidnak

Az edzésen Varga Barni sok fejfájást okozott

– fogalmazott a Megmondók podcastjében Gróf Dávid, amikor a legkellemetlenebb csatárról kérdezték. Az adásból kiderült, a két játékos azóta is tartja a kapcsolatot, hogy Varga Barnabás az AEK Athénhoz szerződött. Főleg, hogy a kapus is védett Görögországban két évet.

Egy-két napja beszéltünk, és gratuláltam neki a két góljához. Hiányzott, hogy beinduljon neki a gólgyártás, de úgy néz ki, hogy megtalálta a helyét. Úgy látom, csak pozitívat írnak róla a görög újságokban

– mondta még Vargáról a korábbi csapattársa.

Gróf Dávid az egykori Ferencváros-játékost, a jelenleg Pakson focizó Böde Dánielt is abba a kategóriába sorolta, akivel szemben egy kapusnak elég nehéz dolga van. De jelenleg csapattársáról, Lenny Joseph-ről sem kertelt.

Edzésen Lenny Joseph, aki nem sokat gondolkodik rajta, ha felpattan egy labda 4 méterre a kaputól, nem azt nézi, hogy bepasszolja a sarokba, hanem ő agyon akar rúgni konkrétan. Valamikor sikerül neki, van, hogy nem. Ő ez a típus, el kell fogadni

– árulta el az FTC kapusa.