Csapattársa fel sem bírja fogni, mit tett vele Böde Dániel

Teljesítette 20 éves csapattársa, Horváth Kevin kisgyermekkori álmát az NB I-ben negyedik helyen álló Paks focistája, Böde Dániel. Mindezt csupán azzal, hogy a 25-szörös magyar válogatott csatár még 39 évesen is aktív.

Horváth Kevin gyerekkori álma Böde Dániel által vált valóra / Fotó: Dömötör Csaba

Horváth Kevin álma Böde Dániel által vált valóra

Horváth Kevin akkor született, amikor Böde Dániel éppen csak elkezdett az élvonalban focizni – most viszont, 20 év elteltével egy csapatban rúgják a bőrt.

Amikor a Ferencvárosban focizott, akkor mi csak miatta jártunk ki a meccsekre, és mindig azt mondtam anyáéknak, és ebben ő is meg tud erősíteni, hogy én csak azt akarom, ha NB I-ben focizok, akkor a Böde Danival tudjak játszani. Ez megvalósult

– árulta el gyermekkori álmát a PAKS FM-nek adott interjúban Horváth Kevin. Hozzátette, nemzetközi szinten Lionel Messit tartja a példaképének, de Magyarországon egyértelműen Böde Dani volt az számára mindig is.

Most, hogy itt vagyok, nem fogom fel, hogy az egyik példaképemmel játszom együtt, de az a kisgyerek, aki nagy Böde Dani-rajongó volt, az most nagyon örülne

– fogalmazott a 20 éves, érdi születésű játékos, aki mindössze 17 évesen került Paksra, és egy-két éven keresztül, nap mint nap 5 órákat buszozott az edzésekre iskola után.

Elég monoton napjaim voltak, a suliban bent voltam 4 órát. Szerencsére az osztályfőnök nagyon kedves volt és elengedett mindig. Mentem a buszhoz, lejöttem, edzés, mentem haza, és ilyen 9 körül voltam otthon. Elég fárasztó volt, de sosem éltem meg úgy, hogy ez annyira rossz lenne, mert a fejemben ott volt a motiváció, hogy nekem ez kell a célomhoz

– emlékezett vissza Horváth Kevin, akit többen is a szárnyai alá vettek Pakson.

Haraszti Zsoltival szoktam a fociról beszélgetni egy-egy meccs után. Segít, mit tudtam volna jobban csinálni, hol kéne egy kicsit változtatni. De nyilván ott van a Dani is, akinek az öltözőben nagyon nagy szerepe van. És hát ő nem ilyen finom módon bánt velünk, de tanítgatott minket

– mondta mosolyogva a példaképéről, Böde Dánielről a Paks fiatal játékosa.