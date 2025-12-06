„Gyógyuljon meg” - Lisztes Krisztián sérüléséről beszélt a magyar focista
A paksiak erőssége Horváth Kevin, aki a korosztályos válogatottban egy csapatban játszik a Fradi fiataljával. A támadó abban bízik, hogy az U21-es válogatottba hamarosan visszatér Lisztes Krisztián.
A mindössze 20 éves Horváth Kevin a magyar foci nagy tehetsége, a Paks mellett az U21-es válogatott alapembere. Ebben a gárdában focizik együtt a jelenleg a Fradit erősítő ifjabb Lisztes Krisztiánnal, aki novemberben megsérült egy nemzetközi meccsen. Horváth szerint Lisztes hiánya meglátszik a korosztályos gárda teljesítményén.
Az U21-es gárda novemberben Eb-selejtezőkön játszott, az egyik felkészülési meccsen, Feröer ellen sérült meg Lisztes. Az ő hiánya a továbbiakban meglátszott a csapaton.
A litvánok elleni idegenbeli 1-1 miatt mérges vagyok, a baltiak egy partdobás után egyenlítettek ki a 91. percben. Azt követően a fizikailag roppant erős, összjátékában felnőtteket idéző ukránok elleni 3-3 kiemelten jó eredményünk, miként a törökökkel játszott 1-1 is az. Viszont a Horvátországgal szembeni hazai 0-2 egy csapás
– vont mérleget Horváth. Az utóbbi fiaskóban szerepet játszik Lisztes Krisztián sérülése. Az FTC-nek visszakölcsönzött frankfurti légiós combhajlító izma sprint közben húzódott meg, ezért hiányzott a fontos horvátokkal vívott meccsről.
Lisztes Krisztián megúszta szakadás nélkül
„Szerencsére nincs szakadása. Azt kívánom, hamar gyógyuljon meg, mert Krisztián a támadósor bármelyik szegmensén kiemelkedőt nyújt” – mondta a Metropolnak Horváth, aki klubcsapatával szombaton az MTK ellen játszik.
A tolnaiak az utóbbi két meccsükön kikaptak az NB I-ben.
„Érthetetlen két meccsen a nulla pont. Sok a sérültünk, főként Tóth Barnabás és Ádám Martin góljai hiányoznak, de karácsonyig azért összekapjuk magunkat” – ígérte a paksi támadó középpályás, aki az érdi Fogócska SE-ben nevelkedett a labdarúgó-NB I-es karrier előtt.
