Örömhírt kapott Lisztes Krisztián, özönlenek a gratulációk
Hatalmas az öröm. A Fradi focistája, Lisztes Krisztián fantasztikus hírt kapott.
Újra tagja az U21-es labdarúgó-válogatott keretének Lisztes Krisztián. A Ferencváros 20 éves focistája Feröer-szigetek és Horvátország ellen készül majd a csapattal.
Nagy az öröm Lisztes Krisztián miatt
Lisztes szerdán kapta az örömhírt, amikor a szövetségi edző, Szélesi Zoltán kihirdette keretét a két mérkőzésre. A Fradi támója hosszú kihagyás után került vissza csapatba – míg Kaczvinszki Dominik, Bodnár Gergő és Dusinszki Szabolcs első alkalommal készülhet U21-es selejtezőre.
Örülök, hogy Lisztes Krisztián hosszú sérülése után visszatérhet közénk, hiszen ha sikerül formába lendülnie, nagy erőssége lehet a válogatottnak
– mondta az mlsz.hu-nak a 43 éves szakember. Hozzátette, Lisztes Krisztián mellett nagyrészt olyan labdarúgókból állította össze a keretét, akik élni tudnak a kapott játéklehetőséggel az élvonalbeli klubjukban, és folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak a bajnokságban.
Ugyan Vancsa Zalán is tagja a keretnek, de nem biztos, hogy számíthat rá Szélesi Zoltán, mert kisebb izomsérülést szenvedett egy edzésen.
Az U21-es magyar válogatott előbb november 13-án 15 óra 15 perckor játszik felkészülési meccset Feröer-szigetek válogatottjával, majd öt nappal később, 20 órakor a horvátokat látják vendégül Eb-selejtezőn az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Szélesi Zoltán együttese három döntetlennel áll csoportjában.
A magyar válogatott kerete:
- kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Dala Martin (Puskás Akadémia)
- védők: Farkas Bendegúz (Nyíregyháza), Bodnár Gergő (ZTE), Yaakobishvili Antal (FC Andorra), Dragoner Áron (Nafta), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Kovács Patrik (MTK Budapest)
- középpályások: Tuboly Máté (DAC), Vingler László (ETO FC), Szűcs Tamás (DVSC), Michael Okeke (Puskás Akadémia), Horváth Kevin (Paksi FC), Dusinszki Szabolcs (Csíkszereda),
- támadók: Molnár Ádin (MTK Budapest), Bánáti Kevin (ETO FC), Jurek Gábor (DVTK), Lisztes Krisztián (Ferencváros), Vancsa Zalán (Lommel), Vajda Botond (DVSC), Dénes Vilmos (Kortrijk), Átrok Zalán (MTK Budapest)
