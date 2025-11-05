Örömhírt kapott Lisztes Krisztián, özönlenek a gratulációk

Újra tagja az U21-es labdarúgó-válogatott keretének Lisztes Krisztián. A Ferencváros 20 éves focistája Feröer-szigetek és Horvátország ellen készül majd a csapattal.

Nagy az öröm Lisztes Krisztián miatt

Lisztes szerdán kapta az örömhírt, amikor a szövetségi edző, Szélesi Zoltán kihirdette keretét a két mérkőzésre. A Fradi támója hosszú kihagyás után került vissza csapatba – míg Kaczvinszki Dominik, Bodnár Gergő és Dusinszki Szabolcs első alkalommal készülhet U21-es selejtezőre.

Örülök, hogy Lisztes Krisztián hosszú sérülése után visszatérhet közénk, hiszen ha sikerül formába lendülnie, nagy erőssége lehet a válogatottnak

– mondta az mlsz.hu-nak a 43 éves szakember. Hozzátette, Lisztes Krisztián mellett nagyrészt olyan labdarúgókból állította össze a keretét, akik élni tudnak a kapott játéklehetőséggel az élvonalbeli klubjukban, és folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak a bajnokságban.

Ugyan Vancsa Zalán is tagja a keretnek, de nem biztos, hogy számíthat rá Szélesi Zoltán, mert kisebb izomsérülést szenvedett egy edzésen.

Az U21-es magyar válogatott előbb november 13-án 15 óra 15 perckor játszik felkészülési meccset Feröer-szigetek válogatottjával, majd öt nappal később, 20 órakor a horvátokat látják vendégül Eb-selejtezőn az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Szélesi Zoltán együttese három döntetlennel áll csoportjában.