Ezt látni kell, Böde Dani óriási meglepetést okozott egy iskolában

Életre szóló élményt okozott a Teveli Medosz SE kis futballistáinak Böde Dániel, aki Mikulás-csomagokkal érkezett a település tornacsarnokába. Ráadásul a magyar válogatott egykori, és a Paks jelenlegi csatára nem csak ajándékokat osztogatott, beszélgetett és focizott is a gyerekekkel - írja a TEOL, amelynek oldalán fotókat is láthatsz Bödéről a futballozó srácokról.

Böde Dániel nagy örömöt okozott Fotó: Makovics Kornél

Böde Dániel rendszeresen jótékonykodik

A Paksi FC népszerű csapatkapitánya szívesen áll jótékonysági ügyek mellé. A 25-szörös válogatott csatár és paksi társai által aláírt mezek gyakran kerülnek árverések termékei közé, néhány éve pedig a Magyar Rákellenes Liga és a Győztesek Egyesülete közös adománygyűjtésére ajánlotta fel aláírt futballcipőjét.