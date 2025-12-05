RETRO RÁDIÓ

Ezt látni kell, Böde Dani óriási meglepetést okozott egy iskolában

Mikulás-csomagokkal lepte meg a Teveli Medosz SE fiatal futballistáit a Paks labdarúgója. Böde Dániel óriási sikert aratott a gyerekek között.

Szerző: HWK
Létrehozva: 2025.12.05. 09:00
Böde Dániel Paksi FC élmény ajándék

Életre szóló élményt okozott a Teveli Medosz SE kis futballistáinak Böde Dániel, aki Mikulás-csomagokkal érkezett a település tornacsarnokába. Ráadásul a magyar válogatott egykori, és a Paks jelenlegi csatára nem csak ajándékokat osztogatott, beszélgetett és focizott is a gyerekekkel - írja a TEOL, amelynek oldalán fotókat is láthatsz Bödéről a futballozó srácokról.

Böde Dániel
Böde Dániel nagy örömöt okozott Fotó: Makovics Kornél

Böde Dániel rendszeresen jótékonykodik

A Paksi FC népszerű csapatkapitánya szívesen áll jótékonysági ügyek mellé. A 25-szörös válogatott csatár és paksi társai által aláírt mezek gyakran kerülnek árverések termékei közé, néhány éve pedig a Magyar Rákellenes Liga és a Győztesek Egyesülete közös adománygyűjtésére ajánlotta fel aláírt futballcipőjét.

