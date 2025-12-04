Böde Dani TikTok-videóban üzent az MLSZ-nek

Közel a 39-hez lett az NB I-ben másodszor is gólkirály májusban Böde Dániel. A Paks csatára emellett sorozatban másodszor is megnyerte a Magyar Kupát csapatával, a döntőben mindkétszer a Ferencvárost legyőzve. Jövőre már 40 éves lesz, s egyelőre nem beszél a visszavonulásról. Böde Dani azt nem tudja, hogy ez az ő dicsérete-e, vagy a többiek kritikája.

Böde a saját TikTok-csatornáján beszélt a teljesítményéről, és szóba került az MLSZ szabályzata is.

Az mindent elmond, ha 39 évesen még játszom. Ez nem tudom, hogy ez az én dicséretem-e, avagy a többiek szégyene

– utalt a jelenlegi mezőnyre a csatár.

Böde Dani szerint mindenki törjön utat magának

Az NB I-ben nagy vitát kavar az MLSZ szabályzata. A klubok akkor kapnak pluszpénzt, ha legalább öt magyar szerepel egyszerre a csapatukban, ráadásul egy 21 év alatti fiatalnak is a pályán kell lennie. Böde szerint emiatt nehezebb hazai játékost igazolni, de nem is ez a legnagyobb baj.

Nem akarok csúnya szót mondani, de azért játsszon egy fiatal, mert letépi az öregről a mezt, ne azért, mert a klubok pénzt kapnak miatta! Törjön utat magának!

– mondta a rá jellemző őszinteséggel Böde, aki szerint ebben a formában nem segít az MLSZ magyarszabálya – írja a Bors.



