Böde Dani TikTok-videóban üzent az MLSZ-nek
A Paks csatára 39 évesen is az NB I meghatározó alakja. Böde Dani szerint a fiataloknak le kellene rángatniuk az öregekről a mezt.
Közel a 39-hez lett az NB I-ben másodszor is gólkirály májusban Böde Dániel. A Paks csatára emellett sorozatban másodszor is megnyerte a Magyar Kupát csapatával, a döntőben mindkétszer a Ferencvárost legyőzve. Jövőre már 40 éves lesz, s egyelőre nem beszél a visszavonulásról. Böde Dani azt nem tudja, hogy ez az ő dicsérete-e, vagy a többiek kritikája.
Böde a saját TikTok-csatornáján beszélt a teljesítményéről, és szóba került az MLSZ szabályzata is.
Az mindent elmond, ha 39 évesen még játszom. Ez nem tudom, hogy ez az én dicséretem-e, avagy a többiek szégyene
– utalt a jelenlegi mezőnyre a csatár.
Böde Dani szerint mindenki törjön utat magának
Az NB I-ben nagy vitát kavar az MLSZ szabályzata. A klubok akkor kapnak pluszpénzt, ha legalább öt magyar szerepel egyszerre a csapatukban, ráadásul egy 21 év alatti fiatalnak is a pályán kell lennie. Böde szerint emiatt nehezebb hazai játékost igazolni, de nem is ez a legnagyobb baj.
Nem akarok csúnya szót mondani, de azért játsszon egy fiatal, mert letépi az öregről a mezt, ne azért, mert a klubok pénzt kapnak miatta! Törjön utat magának!
– mondta a rá jellemző őszinteséggel Böde, aki szerint ebben a formában nem segít az MLSZ magyarszabálya – írja a Bors.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre