Megérkezett Böde Dániel nagy bejelentése

Hatalmas meglepetéssel állt elő a focista: Böde Dániel TikTok-csatornát indít.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.09. 15:55
Módosítva: 2025.11.09. 16:09
A Paks jelenlegi labdarúgója TikTok-csatornát indít. A 39 éves Böde Dániel már első videóját is közzétette a platformon.

Megérkezett Böde Dániel nagy bejelentése. Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Böde Dánielnek választania kellett

Első videójában egy kis földrajzi játékkal kezdett: választania kellett, hogy Adria vagy Balaton, hegyek vagy Alföld, főváros vagy vidék, Tisza vagy Duna.

Ha kíváncsi vagy, mikor mit választott Böde Dániel, nézd meg az alábbi videóban:

@bodedj13

Kövessetek itt is be, sok videóval készülök nektek! 😎

♬ eredeti hang - bodedj13

 

