Megérkezett Böde Dániel nagy bejelentése
Hatalmas meglepetéssel állt elő a focista: Böde Dániel TikTok-csatornát indít.
A Paks jelenlegi labdarúgója TikTok-csatornát indít. A 39 éves Böde Dániel már első videóját is közzétette a platformon.
Böde Dánielnek választania kellett
Első videójában egy kis földrajzi játékkal kezdett: választania kellett, hogy Adria vagy Balaton, hegyek vagy Alföld, főváros vagy vidék, Tisza vagy Duna.
Ha kíváncsi vagy, mikor mit választott Böde Dániel, nézd meg az alábbi videóban:
