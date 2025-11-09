A Paks jelenlegi labdarúgója TikTok-csatornát indít. A 39 éves Böde Dániel már első videóját is közzétette a platformon.

Megérkezett Böde Dániel nagy bejelentése. Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Böde Dánielnek választania kellett

Első videójában egy kis földrajzi játékkal kezdett: választania kellett, hogy Adria vagy Balaton, hegyek vagy Alföld, főváros vagy vidék, Tisza vagy Duna.

Ha kíváncsi vagy, mikor mit választott Böde Dániel, nézd meg az alábbi videóban: