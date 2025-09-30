„Nagyon meghatódtam” - Böde Dani gyönyörű ajándékot kapott, fotókon a csodás pillanat

A tatabányaiak egykori válogatott veteránja, Szabó György Tatabányáról Paksra autózott azért, hogy köszöntse Böde Danit abból az alkalomból, hogy utóbbi 511. alkalommal húzott szerelést élvonalbeli bajnokin. Ezzel megelőzte Szabót az örökranglistán.

Meghatott a paksi klubvezetés szerető fogadtatása. A Puskás Akadémia elleni szombati bajnoki találkozó előtt egy órával a játékoskijáró előtti részen találkozhattam Danival. Gratuláltam neki ahhoz, hogy megelőzött az örökrangsorban, és az én 510-emmel szemben immár eggyel többet számlál. A feleségemmel előre készültünk erre. Két olyan fényképet foglaltattunk üveglapok közé, majd kereteztem be saját kezűleg, melyen Dani robog a pályán, jómagam pedig a Bányász egykori 2-es számú szerelésében vagyok látható

- nyilatkozta a 83 éves Szabó. Felesége hozzátette, a szombati Paks-Puskás Akadémia (3-2) meccsen a vendégek több vezetője régi ismerősnek számított a férje számára, tudniillik Gyuri Felcsúton is edzősködött.

– emelte ki Szabóné.

Férje, Szabó György bevallotta, nagyon meghatódott, amikor Böde Danival beszélgetett.

Amikor Danival beszélgettem, feltolultak bennem aktív labdarúgó-éveim emlékei. Sok sikert, erőt, egészséget kívántam neki a további pályafutásához. Az 511. meccse azért is maradhat jelentős emléke, mert a Paks továbbra is vezeti a tabellát

– tette hozzá Szabó.