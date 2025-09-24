Böde Dániel nem mindennapi ajándékot kap, egy igazi legenda adja át

Az egykori tatabányai legenda, Szabó György már a labdarúgó NB I. hetedik fordulójában, szeptember huszadikán elutazott volna feleségével Nyíregyházára, de végül mégsem tette. Így lemaradt arról a meccsről, amelyen a paksi Böde Dániel 510. alkalommal lépett pályára, és ezzel beállította Szabó egyéni csúcsát az NB I-ben.

Böde Dániel (balra) a harmadik helyre léphet az örökranglistán a meccsek számát tekintve Fotó: Polyák Attila

Tudniillik előzetesen azt hallottuk, hogy Böde Dani nem játszik Szabolcsban, a 81. percben azonban mégis pályára lépett, és így 510 bajnoki találkozót számlál csakúgy, mint én

- nyilatkozta a Metropolnak a 83 esztendős korábbi Bányász-kiválóság, aki korábban az ígérte: személyesen fog gratulálni Bödének. A jeles találkozás szombaton következik, amikor a paksiak 20 órától a Puskás Akadémiát fogadják. Szabó György ajándékkal készül:

Beszéltem a paksi klubvezetőkkel, akik tudatták, hogy örömmel várnak. Dani egy emléktárgyat kap tőlem, amit a saját kezemmel keretezek be, tudniillik üveges és képkeretező a szakmám.

Böde Dániel egyedül lesz negyedik

Az egyszeres válogatott védő hozzátette, kevés esélyt lát arra, hogy Böde megelőzze a harmadik helyezett Illés Bélát (540 bajnoki).

Mivel az idő múlása ellen neki sincs ellenszere, ez elképzelhetetlen

– vélekedett Szabó György, aki kíváncsian várja a magyar válogatott októberi világbajnoki selejtezőit.

- Az örményeket idehaza megverjük, de ahhoz az is szükséges, hogy az eltiltott Sallai Rolandot valakivel pótolják. Nem lenne rossz húzás Böde Danit ismét csatasorba állítani - vélekedett Szabó György.