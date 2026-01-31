„Bognár György mindig kitalál valamit a Fradi ellen" - meglepetésre készül a Paks

Robbie Keane harmadik helyen álló együttesének ezúttal is nehéz dolga lesz, a tabellán második Pakssal szemben ugyanis a legutóbbi tíz tétmérkőzéséből csak hármat nyert meg. A Ferencvárosnak ugyanakkor némi könnyebbséget jelenthet, hogy az El-találkozóval ellentétben itt újra számíthat az új igazolásokra, köztük a horvát Franko Kovacevicre, aki góllal debütált a Győr ellen. A Paks négymeccses győzelmi sorozatot számlál a bajnokságban. A vasárnapi (15.15, TV: m4Sport) Paks-Fradi találkozó előtt a hazaiak 36 ponttal a második, a vendégek 34-gyel a harmadik helyen állnak.

Paks-Fradi: Az Európa-liga után az NB I-ben vár próbatétel a Ferencvárosra Fotó: Koszticsák Szilárd

Horváth Kevin, a paksiak csatára szerint a Fradinak nagy hátrányt jelenthet a belga középső védő Toon Raemaekers hiánya.

Az élvonal egyik legjobbja, remek fizikait adottságai okán igen nehéz ellene játszani. Ha nem futballozik ellenünk, az megkönnyítheti a dolgunkat. Szabadabb légtérbe érkezhetnek Osváth Attila pontos beadásai. Az szintén a mi malmunkra hajtja a vizet, hogy Tóth Barnabás már nemcsak a fejesei, de távoli átlövései révén is veszélyes. Az októberi 2-2-es mérkőzésen sem álltunk távol a három ponttól, amit ezúttal megszerezhetünk

– mondta a Metropolnak az U21-es válogatott középpályás.

Paks-Fradi: Bognár mindig kifundál valamit

Nyéki Balázs, a BL-t és Európai Szuper Kupát nyert FTC vízilabdázóinak mestere rendszeresen szót vált futballcsapatuk szakvezetőivel, játékosaival.

Évek óta élvezetes ez a 90 perc, a Paks egyenrangú rivális, és állandó veszélyforrássá nőtte ki magát. Bognár György az az edző, aki az aktuális helyzethez igazodva új megoldásokkal nehezíti együttesünk dolgát. Abban hiszek, hogy képesek leszünk pontot szerezni

– nyilatkozta Nyéki.