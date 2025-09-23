„Nem maradt erre idő” – Feng Ya Ou bevallotta, erről mondott le másfél évre a kislánya miatt

Békefi Viki és Feng Ya Ou napjaink egyik legnépszerűbb sztárpárja. Míg napról napra olvasni új híreket celebpárok vitájáról, válásáról, nagy egymásra találásáról – addig náluk töretlen a harmónia, ami kislányuk, Mei Liza születése óta csak még tökéletesebb. A dalszerzésre persze kevesebb idő jut, és még valamit elhanyagolt a kispapa…

Békefi Viki és Feng Ya Ou kislánya felforgatta a mindennapjaikat, persze, jó értelemben Fotó: TV2

Kétéves múlt Feng Ya Ou és Békefi Viki kislánya

„Ha megkérdezik, hogyan aposztrofálom magam, énekes-zenészt szoktam mondani” – fogalmazott munkásságáról Feng Ya Ou az M2 Petőfi TV műsorában. „Több a muzsikálás, mint a dalírás. A saját és Vikivel közös dalainkat általában én írom. A szövegeket is többnyire én írom, tudom, hogy Vikinek mi tetszene” – fogalmazott az M2 Petőfi TV műsorában, majd elárulta, a dalszerzéssel a kislányuk, Mei Liza születése óta kevesebb időt tölt. A sztárpár kislánya nyáron lett kétéves, s korábban Feng Ya Ou és Békefi Viki elmondta, már most látszik, hogy jó a zenei érzéke…

Feng Ya Ou a műsorban még elárulta, nem csak a dalszerzés és szövegírás, ami háttérbe szorult a csöppség érkezésével.

„Másfél évig meg sem mozdultam”

„Mindig is hittem az »ép testben, ép lélek« dologban. Ez nagyon működött nálam, akkor is, amikor épp nem sportoltam. Ez időszakos.”

Például, miután megszületett a kislányom, másfél évig meg sem mozdultam! Minden energiámat másra fókuszáltam, és nem maradt erre idő.

„Viszont azóta szerencsére újra megtaláltam az örömömet benne. Egy jó edzés után sokkal motiváltabb és kreatívabb vagyok mindenben, a zenében is természetesen. Ha az ember kreatív munkát végez, de ha gyártani kell valamit kilóra, akkor is sokkal kitartóbb, már a tartásán érzi, hogy jobb lelkülettel és nagyobb kitartással áll hozzá. Ez a gyereknevelésre vagy a vele való játékra ugyanúgy igaz. Sokkal jobb úgy emelgetni, hogy izomerőből teszed azt, és nem ízületből…” – viccelődött Feng Ya Ou.

Elárulta, bár manapság nagy divatja van a konditermi, nagy súlyokkal való edzésnek, ő nem ennek a híve.

„Sportolok, de semmit sem olyan drámai módon, és ha az ember megnéz, mondhatja, hogy: jaj, hát mégsem olyan izmos. Mert ez nem erről szól, hanem sokkal inkább a kitartásról és tenni akarásról. Az otthoni edzés, és külső workout pályákon való erősítések, saját súllyal, ez jobb nekem” – fogalmazott.