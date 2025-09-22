„Tudtam, hogy vele fogom leélni az életem”: Hollywood álompárja most elárulja a hosszú házasság titkát

Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar szerelme a 2000-es évek óta megállás nélkül lángol, amely igazi hollywoodi szerelmi történet.

Freddie Prinze Jr. gyakorlatilag azonnal beleszeretett Sarah Michelle Gellar színésznőbe: ez a rajongás 20 év után is ugyanolyan erős Fotó: Facebook

Freddie Prinze Jr.: „Ő a leggyönyörűbb lány, akit valaha láttam”

Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar szerelmi története olyan, mintha a csillagok írták volna meg. A kilencvenes évek végén találkoztak az I Know What You Did Last Summer (Tudom, mit tettél tavaly nyáron) című film forgatásán, és azonnal szikrák pattantak közöttük. Freddie így emlékezett vissza: „Arra gondoltam, hogy ő a leggyönyörűbb lány, akit valaha láttam. Teljesen elbűvölt.” Sarah pedig azt mesélte, hogy rögtön megfogta Freddie melegsége és kedvessége. Nem csupán fizikai vonzalom volt, hanem valódi kapcsolódás. Először csendben randiztak, megtartva maguknak a köztük szövődő érzelmeket - olvasható a Legends.Inc Instagram bejegyzésében.

Ahogy karrierjük egyre ívelt felfelé, úgy mélyült a szerelmük is. Freddie 2001-ben, egy gyönyörű, intim pillanatban kérte meg Sarah kezét. Sarah így emlékezett erre: „Egyszerű és tökéletes volt. Akkor tudtam meg, hogy vele fogom leélni az életem.” 2002-ben házasodtak össze, az esküvő pedig nemcsak a szerelmet, hanem a barátságot és a bizalmat is ünnepelte. Mindig támogatták egymást Hollywood hullámhegyei és -völgyei között, és segítettek egymásnak két lábbal a földön maradni.

„Olyan életet építettünk, amely tele van szeretettel és nevetéssel”

Az évek során kötelékük csak tovább erősödött. Freddie így fogalmazott: „Egyszerűen értjük egymást. Olyan, mintha minden nap a legjobb barátoddal lennél.” Sarah ugyanezt a gondolatot erősítette meg: „Imádom, hogy együtt nevetünk, hogy mindent megbeszélünk, hogy igazi csapatnak érezzük magunkat.” Két gyermekük született, és a szülővé válás még több örömet hozott az életükbe. Gyakran osztanak meg kis bepillantásokat a családi életükbe, amelyekből sugárzik a szeretet és a vidámság, amely betölti otthonukat.

Több mint húsz év után is élő és valódi a szerelmük. Még mindig járnak randizni, nevetnek egymás viccein, és hálájukat fejezik ki egymásért. Freddie azt mondta: „Minden nap hálás vagyok érte. Ő a szívem.” Sarah pedig így nyilatkozott: „Olyan életet építettünk, amely tele van szeretettel és nevetéssel. El sem tudom képzelni nélküle.” Történetük bizonyítja, hogy az igaz szerelem nem csupán romantika: hanem barátság, támogatás és rendíthetetlen gondoskodás egymás iránt.