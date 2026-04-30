Április 3-án, életének 82. évében elhunyt dr. Szabó Károly nyugállományú tűzoltó ezredes – közölte csütörtökön a katasztrófavédelem. Dr. Szabó Károly 1944. július 8-án született a Bács-Kiskun megyei Homokmégyen. 1959 szeptemberében a Nehézipari Minisztérium vájár szakmunkás iskolájában kezdte meg középiskolai tanulmányait. 1965-ben került a Mecseki Ércbányászati Vállalathoz.

Gyászol a katasztrófavédelem: elhunyt dr. Szabó Károly nyugállományú tűzoltó ezredes

Hivatásos pályafutását 1969. november 16-án kezdte a Pécsi Járási és Városi Tűzrendészeti Parancsnokságon vonulós tűzoltóként, tűzoltó törzsőrmesteri rendfokozatban. 1973-ban elvégezte a Tűzoltótisztképző Iskolát. Elsőtiszti kinevezését hadnagyi rendfokozattal 1973. július 1-jén vette át, ekkor tűzrendészeti előadónak nevezték ki.

1974. január 1-től tűzmegelőzési főelőadó, majd 1981. január 16-ától parancsnokhelyettes volt. 1982. szeptember 1-jén került a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság Személyzeti és Tanulmányi Osztály állományába főelőadóként. 1985. május 1. és 1987. július 1. között a Tűzoltómúzeum igazgatója volt. 1986 júniusában a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen az állam- és jogtudományok doktorává avatták.

1987 júliusától a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság Tűzmegelőzési Osztály Szakigazgatási Alosztályt vezette, majd a Tájékoztatási és Társadalmi Osztály vezetője lett. A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság állományába 1988. augusztus 1-jén került parancsnokhelyettesként. 1994. január 1-jén a Baranya megyei Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokává nevezték ki, egyben előléptették tűzoltó ezredessé. 1995. június 1-től 1996. június 14-ig a Pest megyei Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka volt, majd kérelmére 1996. június 15-től a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság Tűzoltási és Műszaki Mentési Főosztály Tűzoltási Osztály kiemelt főelőadói beosztásba helyezték át. 1996. szeptember 30-ával vonult szolgálati nyugállományba.

Pályafutása során széleskörű gyakorlati tapasztalatokat szerzett a tűzoltóság valamennyi szolgálati ágában. Érdeklődési körét a napi feladatok ellátásán túl a tűzvédelem, a tűzoltóság múltjának és történetének kutatása egészítette ki. Feldolgozta a pécsi tűzoltóság történetét, majd később a Budapest Lexikon szervezőbizottságának felkérésére a főváros tűzvédelmének és tűzoltóságának múltjáról és jelenéről készített kiadványt.