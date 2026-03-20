Ripost, jogerős ítélet – házhoz ment a pofonért a 444
Élő adásban okoskodott a balliberális média munkatársa. Helyretették a Kormányinfón.
„Tehát akkor végül is mindegy, hogy a jogerős ítélet kimondta...” – fogalmazott a 444 munkatársa, aki olyan választ kapott a Kormányinfón, amit nem tett zsebre. Gulyás Gergely válaszában közölte: „Különböző jogerős ítéletek vannak. Ha ön ezt így, ilyen leegyszerűsítve fogalmazná meg, akkor van olyan jogerős ítélet, ami azt mondta ki, hogy igaz.” A balliberális média munkatársa így reagált: „Nem ismerek ilyet.” Vitályos Eszter kormányszóvivő ekkor képbe hozta.
Akkor én mondok egyet önnek, jó? Tehát a Riposttal szemben indított bírósági eljárásban a jogerős ítélet szerint a szerkesztőség az ellenkérelmében jogosan hivatkozott arra, hogy Tarr Zoltán nyilatkozata, miszerint az adóemelés ügyében nem mondhatják el az igazat, elégséges ténybeli alappal szolgál azon következtetés levonására, hogy a Tisza Párt hivatalos programjához képest léteznek a pártban SZJA-emelése, progresszív adó bevezetésére vonatkozó programok, programtervek. Ez a következtetés pedig helyességétől, helytelenségétől függetlenül, politikai vitában kifejtett véleményként a véleménynyilvánítás szabadságának oltalmát élvezi. Akkor is, ha Magyar Péternek ez nem tetszik.
– közölte a kormányszóvivő a 444 munkatársával.
