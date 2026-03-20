Mától hivatalosan is itt a tavasz, csillagászati értelemben is!
Március 20-án van a tavaszi nap-éj egyenlőség napja. Ez azt jelenti, hogy mától csillagászati értelemben is kezdetét veszi az új évszak. Mutatjuk miért pont ekkor kezdődik az igazi tavasz!
Idén ugyanis március 20-ra esik a tavaszi napéjegyenlőség napja. Napéjegyenlőségnek azt nevezzük, amikor egy égitest mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik: ekkor a Nap 90° magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. A Földön ez a nap általában március 21-én illetve március 20-án, ritkán pedig március 19-én van. Idén március 20-án, méghozzá pontosan 15:45-kor. Ebben a pillanatban a Nap függőlegesen áll majd a Föld egyenlítőjénél és hivatalosan is kezdetét veszi a tavasz.
132 éve hunyt el Kossuth Lajos
Kossuth Lajos a XIX. század legnagyobb alakja volt. Nevéhez fűződött az Iparegylet megalakítása és az első magyar Iparműkiállítás megszervezése is. Kezdeményezője volt a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gyáralapító Társaság és a Védegylet megalakításának. 1848. március 17-től ő volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere, majd 1848 októberétől a Honvédelmi Bizottmány elnöke. Az augusztus 13-i világosi fegyverletétel után emigrációba kényszerült, de élete végéig (1894. március 20.) harcolt a magyar ügyekért.
A Japán piramisokat is egy március 20-ai napon fedezték fel
1995. március 20-án egy sportbúvár tenger alatti piramisokat fedezett fel Japán partjainál, a Yonaguni szigetnél. A nagyjából 30 méteres mélységben található építményekről teljes bizonyossággal állítható, hogy nem természeti jelenségek, emberi munkával készültek. A legnagyobb nagyjából 73 méter hosszú, 25 méter széles és 13 méter magas. A szobrok vagy épületek a tudósok szerint legalább 6000 évesek.
Négy helyszínen tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.),
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.9),
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Westendben a K&H Bank mellett (1062. Budapest, Váci út 1–3.)
Ilyen időnk lesz várhatóan a hétvégén
A koponyeg.hu szerint pénteken az erősen gomolyfelhős égből csak elvétve fordul elő zápor. Élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél. 10 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Szombaton aztán változóan felhős időre van kilátás, néhol előforduló záporokkal. A keleti, délkeleti szél élénk lehet. Reggel 2, délután 13 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnap aztán gyakran lesz erősen felhős az ég, de továbbra is csak egy-két helyen alakul ki csapadék. 12-13 fok körül valószínű a csúcsérték.
Forgalmi változásból is lesz néhány a hétvégén
- A BKK tájékoztatása szerint sávlezárás lesz mindkét irányban a XIV. kerületben a Thököly úton péntek 06:00 és 22-e, vasárnap 23:00 óra között.
- Vonulásos rendezvény miatt lesznek lezárások a belvárosban Zrínyi utca környékén március 22., vasárnap 17:00-18:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a XIII. kerületben a Pozsonyi úton március 21., szombat 07:30 és 16:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában március 20., péntek 07:00 és 18:00 óra között.
Ezek mellett pedig most hétvégén lesz a Vivicittá futóverseny is, illetve a rendőrség is fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére március 20-án 0 órától március 24-én 24 óráig.
Szombaton lesz a költészet világnapja
Naima Tabet, a marokkói oktatási, kulturális és tudományos nemzeti bizottság főtitkára vetette fel először 1998-ban a nemzetközi költészet nap kijelölését. 1999-ben aztán az UNESCO az északi félteke tavaszának első napját nyilvánította a Költészet Világnapjává azzal a céllal, hogy költői kifejezés révén támogassa a nyelvi sokféleséget és növelje a veszélyeztetett nyelvek megismerésének lehetőségét-olvasható a Wikipédián.
A Down-szindróma-világnapja is március 21-én van
A Down-szindróma világnapját (World Down Syndrome Day) is március 21-én tartják. Az első világnapot Svájcban tartották 2006-ban Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a Down-szindrómára, növelje a megértést, és segítsen, hogy a Down-szindrómások méltósággal és a társadalom aktív tagjaiként élhessenek teljes életet.
Az erdők nemzetközi napja is szombaton lesz
Az ENSZ határozatnak köszönhetően 2013-tól kezdődően emlékezünk meg az erdők és fák jelentőségéről ezen a napon. Az első konkrét javaslat 1971-ben született, amikor az Európai Mezőgazdasági Bizottság (ECA) javasolta egy erdészeti világnap alapítását.
A Bábszínházi világnap is március 21-én van
Egy iráni bábszínház, a Dzhivada Zolfagariho művészeinek ötletére 2002-ben a bábművészeti világszervezet, az UNIMA indítványozta, hogy március 21. legyen a bábosok ünnepe. Ehhez az időponthoz kapcsolódva 2003 óta szerte a világon, így Magyarországon is szerveznek különböző eseményeket.
341 éve született Johann Sebastian Bach
A német barokk zeneszerző, orgonista, hegedűművész 1685. március 21-én született és apjától és bátyjától tanult zenélni, majd a weimari udvarban és templomban orgonált. Weimar után a kötheni herceg szolgálatába állt, itt komponálta kamara- és versenyműveinek jelentős részét. Elnyerte a lipcsei Tamás-templom kántori állását, a komponálás és a templomi tevékenysége mellett elvállalta a Collegium Musicum igazgatását is. Élete végére megvakult.
Most szombaton lesz a színházak éjszakája is
Március 21-én rendezik meg a színházrajongók ünnepét a fővárosban. A Budapesti Színházak Éjszakáján közel ötven színházat ismerhetnek meg a résztvevők olyan formában, ahogy eddig még soha. A programsorozaton egy QR kódos jeggyel lehet részt venni, ami szabad belépést biztosít az összes résztvevő színház programjára. További részletek és a programok itt találhatók.
Most szombaton kezdődik a Vivicittá futóverseny is
A Telekom Vivicittá egy kétnapos rendezvény, amely teljes egészében a futásról és mozgásról szól. Szombaton a rövidebb távok (például a Midicittá 7 km) kerülnek előtérbe, vasárnap pedig a félmaratoni (21 km) és 10 km-es táv versenyzői állnak majd rajthoz.
Vasárnap lesz a víz világnapja
Immár három évtizede március 22-én tartják a víz világnapját, aminek megtartását először 1992-ben, a Rio de Janeiróban tartott nemzetközi Környezet és Fejlődés konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Ennek apropóján több helyen is kedvezményekkel, ingyenes programokkal várják a látogatókat ezen a hétvégén, már szombaton is:
131 éve mutatták be az első filmet
1895. március 22-én mutatta be először egy válogatott közönségének Auguste és Louis Lumiére a mozgóképet. A filmet a franciaországi Lyonban, valamikor 1894 augusztusában vagy szeptemberében vették fel. A "La Sortie des Ouvriers de l'Usine Lumiére" (A munkaidő vége a Lumiére üzemekben) című némafilm néhány percben mutatta a Lumiére gyárból a munkaidő végén távozó munkásokat. Később Párizsban, a Nemzeti Iparfejlesztési Társaságban, kisszámú meghívott közönség előtt is levetítették.
A magyar fordítók és tolmácsolók napja is most vasárnap lesz
1974. március 22-én alakult meg az ELTE Bölcsészettudományi Karának Fordító-és Tolmácsképző Központja. Erre emlékezve 1999 óta március 22-én tartják a magyar fordítók és tolmácsok napját.
Családi zenés mesedélelőtt lesz az Istenhegyi Szent László Házban
Élő zenével kísért szívmelengető mese elevenedik meg március 22-én a Szent László Házban. A gyerekek ezen a napon különféle hangszerekkel ismerkedhetnek meg, de lesz közös éneklés, drámajáték és képzőművészeti alkotófoglalkozás is. A belépés ingyenes, az esemény további részletei pedig itt olvashatók.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
