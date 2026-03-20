Mától hivatalosan is itt a tavasz, csillagászati értelemben is!

Idén ugyanis március 20-ra esik a tavaszi napéjegyenlőség napja. Napéjegyenlőségnek azt nevezzük, amikor egy égitest mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik: ekkor a Nap 90° magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka ezeken a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. A Földön ez a nap általában március 21-én illetve március 20-án, ritkán pedig március 19-én van. Idén március 20-án, méghozzá pontosan 15:45-kor. Ebben a pillanatban a Nap függőlegesen áll majd a Föld egyenlítőjénél és hivatalosan is kezdetét veszi a tavasz.

132 éve hunyt el Kossuth Lajos

Kossuth Lajos a XIX. század legnagyobb alakja volt. Nevéhez fűződött az Iparegylet megalakítása és az első magyar Iparműkiállítás megszervezése is. Kezdeményezője volt a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gyáralapító Társaság és a Védegylet megalakításának. 1848. március 17-től ő volt a gróf Batthyány Lajos vezette első magyar felelős kormány pénzügyminisztere, majd 1848 októberétől a Honvédelmi Bizottmány elnöke. Az augusztus 13-i világosi fegyverletétel után emigrációba kényszerült, de élete végéig (1894. március 20.) harcolt a magyar ügyekért.

A Japán piramisokat is egy március 20-ai napon fedezték fel

1995. március 20-án egy sportbúvár tenger alatti piramisokat fedezett fel Japán partjainál, a Yonaguni szigetnél. A nagyjából 30 méteres mélységben található építményekről teljes bizonyossággal állítható, hogy nem természeti jelenségek, emberi munkával készültek. A legnagyobb nagyjából 73 méter hosszú, 25 méter széles és 13 méter magas. A szobrok vagy épületek a tudósok szerint legalább 6000 évesek.

Négy helyszínen tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.),

08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.9),

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

12:00-18:00 óra között pedig a Westendben a K&H Bank mellett (1062. Budapest, Váci út 1–3.)

Ilyen időnk lesz várhatóan a hétvégén

A koponyeg.hu szerint pénteken az erősen gomolyfelhős égből csak elvétve fordul elő zápor. Élénk, néhol erős lesz az északkeleti szél. 10 és 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Szombaton aztán változóan felhős időre van kilátás, néhol előforduló záporokkal. A keleti, délkeleti szél élénk lehet. Reggel 2, délután 13 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnap aztán gyakran lesz erősen felhős az ég, de továbbra is csak egy-két helyen alakul ki csapadék. 12-13 fok körül valószínű a csúcsérték.