Lezajlott a 82. Golden Globe-díjátadó, ahol Hollywood szinte összes csillaga tiszteletét tette. Ott volt természetesen a Challengers című filmben nyújtott alakításáért jelölt Zendaya is, aki természetesen most is a szerelme, Tom Holland nélkül jelent meg a vörös szőnyegen – de könnyen lehet, hogy a színésznőnek még így is sikerült csúnyán lebuktatnia magukat.

Tom Holland és Zendaya szinte csak a közös filmjeik premierjén látható együtt / Fotó: NurPhoto via AFP

Zendaya természetesen bámulatosan nézett ki, a Life.hu információi szerint egy gyönyörű Louis Vuitton ruhakölteményben tündökölt, de akadt egy apró részlet, ami mindenkinek megragadta a figyelmét: egy gyűrű, ami elütött a többi ékszerétől, ráadásul azon az ujján díszelgett a színésznőnek, amin az eljegyzési ékszereket is szokták hordani.

Az egész internet egyszerre kiáltott fel: Tom Holland titokban megkérte Zendaya kezét!?

Mivel a sztárpár rendkívül privát életet él, így gyakorlatilag nincs információnk arról, hogy ez igaz vagy sem, de a kommentelők persze tényként kezelik a dolgot, hiszen Zendaya és Tom Holland már elvileg 2021 óta együtt vannak, és a következő lépés minden bizonnyal az eljegyzés – ami már talán meg is történt, legalábbis erre utal a gyűrű.