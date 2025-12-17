Döbbenetes dolgot mondott a Házasság első látásra sztárja

A párkereső reality egyik legemlékezetesebb szereplője egy ideig kerülte a nyilvános megszólalásokat a magánéletéről, most azonban megtörte a csendet. Házasság első látásra Peti most őszintén válaszolt a rajongók kérdéseire, akik azóta is kíváncsian figyelik, hogyan áll a párkereséshez azután, hogy a műsorban kötött házassága Annával nem hozta meg a várt boldogságot.

Jagicza Peti készen áll egy új kapcsolatra a válása után, de nincs konkrét elképzelése a jövendőbeliéről (Fotó: Markovics Gábor)

Házasság első látásra Peti ideálja

Jagicza Peti és Dudás Anna kapcsolata a műsor forgatása alatt nem volt mentes a konfliktusoktól. Bár a szakértők eredetileg működőképes párosként mutatták be őket, hamar kiderült, hogy az elképzeléseik és az érzelmi közeledéshez való viszonyuk jelentősen eltér, nem illenek össze. A legnagyobb feszültséget az intimitás kérdése okozta, amely végigkísérte a kapcsolatukat és a végére sem sikerült dűlőre jutni a bizonyos csók-nem csók kérdésben. A műsor végére világossá vált, hogy nem tudják közösen folytatni, és a házasságuk zátonyra futott.

2025-ben volt egy esküvőm és egy válásom. Jövőre semmiképpen sem szeretnék kettőt ezekből. Maximum egy házasságról lehet szó

– nyilatkozta a Borsnak korábban Peti.

Házasság első látásra Peti és Anna két táborra szakította a nézőket, akik nem tudták kinek higgyenek (Fotó: TV2)

Peti a műsor után elmesélte, hogy a történtek nyomot hagytak benne, de érzelmileg sikerült túllépnie a nehézségeken. Éppen ezért sokáig hallgatott a magánéletéről, most viszont már egészen más hangnemben beszél. Peti egyértelművé tette, hogy nem zárkózik el egy új kapcsolattól. A rajongóknak ezután az egyik legfontosabb kérdése az volt, vajon milyen Peti ideálja, mire vágyik, amire azonnal érkezett is a válasz.

Dupla húsos, dupla sajtos smash burger

– poénkodott, majd komolyra fordította a szót.

„Női ideálom sose volt. Számomra a kisugárzás a legfontosabb, illetve az életmód és a gondolkodásmód. Ezek ámítanak belső tekintetben. Az, hogy kinek milyen színű a haja, vagy milyen magas, egyáltalán nem számít” – vallotta a sztár.

A válasza sok követő számára megnyugtató volt, hiszen Peti ezzel azt üzente, hogy nem külsőségek alapján választ, hanem valódi kapcsolódást keres.

Gyerekek vagy árvaház?

A jövőt illetően is meglepően mély gondolatokat osztott meg a sztár. Kíváncsiak voltak, vajon tervez-e a jövőben gyermeket, és ha igen, akkor mekkorára szeretné bővíteni jövőbeni családját.