Döbbenetes dolgot mondott a Házasság első látásra sztárja

Meglepő dolog derült ki Jagicza Petiről. A Házasság első látásra korábbi szereplője rendszeresen tartja a kapcsolatot a rajongóival, akiknek őszintén válaszol a kérdéseire. Elárulta, hogy nyitott már egy új kapcsolatra, de egy egészen különös dologra is fény derült.

Szerző: Ko. K.
Létrehozva: 2025.12.17. 20:20
Házasság első látásra Jagicza Peti szerelem

A párkereső reality egyik legemlékezetesebb szereplője egy ideig kerülte a nyilvános megszólalásokat a magánéletéről, most azonban megtörte a csendet. Házasság első látásra Peti most őszintén válaszolt a rajongók kérdéseire, akik azóta is kíváncsian figyelik, hogyan áll a párkereséshez azután, hogy a műsorban kötött házassága Annával nem hozta meg a várt boldogságot.

A Házasság első látásra sztárja, Jagicza Peti
Jagicza Peti készen áll egy új kapcsolatra a válása után, de nincs konkrét elképzelése a jövendőbeliéről (Fotó: Markovics Gábor)

Házasság első látásra Peti ideálja

Jagicza Peti és Dudás Anna kapcsolata a műsor forgatása alatt nem volt mentes a konfliktusoktól. Bár a szakértők eredetileg működőképes párosként mutatták be őket, hamar kiderült, hogy az elképzeléseik és az érzelmi közeledéshez való viszonyuk jelentősen eltér, nem illenek össze. A legnagyobb feszültséget az intimitás kérdése okozta, amely végigkísérte a kapcsolatukat és a végére sem sikerült dűlőre jutni a bizonyos csók-nem csók kérdésben. A műsor végére világossá vált, hogy nem tudják közösen folytatni, és a házasságuk zátonyra futott

2025-ben volt egy esküvőm és egy válásom. Jövőre semmiképpen sem szeretnék kettőt ezekből. Maximum egy házasságról lehet szó

– nyilatkozta a Borsnak korábban Peti.

Házasság első látásra Peti és Anna két táborra szakította a nézőket, akik nem tudták kinek higgyenek (Fotó: TV2)

Peti a műsor után elmesélte, hogy a történtek nyomot hagytak benne, de érzelmileg sikerült túllépnie a nehézségeken. Éppen ezért sokáig hallgatott a magánéletéről, most viszont már egészen más hangnemben beszél. Peti egyértelművé tette, hogy nem zárkózik el egy új kapcsolattól. A rajongóknak ezután az egyik legfontosabb kérdése az volt, vajon milyen Peti ideálja, mire vágyik, amire azonnal érkezett is a válasz.

Dupla húsos, dupla sajtos smash burger

– poénkodott, majd komolyra fordította a szót.

Női ideálom sose volt. Számomra a kisugárzás a legfontosabb, illetve az életmód és a gondolkodásmód. Ezek ámítanak belső tekintetben. Az, hogy kinek milyen színű a haja, vagy milyen magas, egyáltalán nem számít” – vallotta a sztár.

A válasza sok követő számára megnyugtató volt, hiszen Peti ezzel azt üzente, hogy nem külsőségek alapján választ, hanem valódi kapcsolódást keres.

Gyerekek vagy árvaház?

A jövőt illetően is meglepően mély gondolatokat osztott meg a sztár. Kíváncsiak voltak, vajon tervez-e a jövőben gyermeket, és ha igen, akkor mekkorára szeretné bővíteni jövőbeni családját.

Ha úgy hozza az élet, hogy születhet gyerekem, akkor kettőt mindenképp szeretnék. A testvéri szeretet a legfontosabb” – mondta.

Jagicza Peti szerint a testvéri szeretet az egyik legfontosabb, ezért semmiképp sem csak egyetlen gyereket szeretne (Fotó: Facebook)

Viszont egy egészen döbbenetes dolgot is megosztott magáról a sztár. Egy elképesztő tervvel is rendelkezik arra az esetre, ha nem születnének meg a kis utódok.

Ha nem úgy hozza az élet, és nem lehet gyermekem, akkor remélem, hogy ad annyit a Jóisten, hogy ne legyen probléma építenem egy árvaházat. Ha kettőnek nem adhattam életet, akkor nyolcvankettőnek talán megmenthetem a jövőjét

 – zárta gondolatait Házasság Peti.

