Először szólalt meg terhességéről a Next Top Model Hungary sztárja!

A 2024-es Next Top Model Hungary sztárja, Szaniszló Kitti két éve mondta ki a boldogító igent, és azóta már Matuz Kitti néven ismeri az ország. A modell korábban nem beszélt az anyaságról, ám most valami megváltozott. Mégpedig az, hogy elkezdett aktívabb lenni a közösségi oldalain a témával kapcsolatban, és a rajongóktól is rengeteg támogatást kap.

A Next Top Model Hungary műsorában is szereplő Matuz Kitti férje mindenben segíti a várandós modellt (Fotó: Matuz Kitti)

A Next Top Model Hungary sztárja szerencsés kismamának tartja magát

Az eddigi hónapokat nagyon jól éltem meg. Az első trimeszterben sem voltam olyan rosszul, mint gondoltam volna. Természetesen émelygések előfordultak és magamhoz képest többet is ettem, de ezeken kívül nem volt probléma. Viszont az eleje óta nagyon pörgök és dolgozom és szerintem ez tart még formában

– mondta lapunknak a modell, aki októberben jelentette be a gólyahírt.

Sok kismama inkább a pihenést választja, mivel nagyon megviseli őket a várandóság, de Kitti esetében a munka tartja benne a lelket.

„Az én munkám arról szól, hogy cégeknek készítek tartalmakat. Havonta egyszer megyek ki hozzájuk forgatni és akkor ilyen 10-15 videót szoktam gyártani. Abból általában egy hónapig beosztják a reklámvideókat és nekem az a tervem, hogy a terhesség alatt végig csinálni fogom. Ha úgy bírom, akkor a szülés után is egyből visszaállok, de itt még sok a kérdőjel” – árulta el a Next Top Model Hungary sztárja.

Matuz Kitti gyereke nemsokára már édesanyja kezeiben lesz (Fotó: Szabolcs László)

Matuz Kitti elárulta mikor érkezik a baba

Április végére várható a baba. Már nincs sok idő hátra, de szerencsére a férjem, Ádám nagyon sokat segít nekem. Nagy szerencse az is, hogy egy szakmában dolgozunk, így a munkában is ki tud segíteni, ha kellene. Sokat hallottam, hogy a férfiak nem értik meg a kismamákat, de én mindenbe beavattam Ádámot. Szerintem emiatt is érzem azt, hogy óriási segítség, ha itt van mellettem

– emelte ki a modell, aki egyre több videós tartalmat oszt meg a kismamaságról közösségi oldalán.

Kitti, akinek már kiderült, hogy kislánya fog születni, arról is beszámolt lapunknak, hogy nagyjából két hónap múlva, amikor megérkezik a kicsi, hogyan fog hozzáállni a neveléshez. „Nálunk nem a gyerek fog irányítani. Azért én szeretném kézben tartani a dolgokat. Annak ellenére, hogy mi mindent nagyon lazán kezeltünk, még az esküvőnket is két nap alatt szerveztem le, de mindketten nagyon szigorú nevelést kaptunk. Véleményem szerint mi meg tudjuk majd találni az egyensúlyt a lazaság és a szigor között” – mesélte lapunknak a Next Top Model Hungary sztárja.