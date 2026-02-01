Kacsazsírral és szilvalekvárral készíti a gombócot a magyar séf

Valahogy mindig eltalálja Bernáth József! A magyar séf időről időre olyan ételekkel és receptekkel rukkol elő, melyek láttán mindenkinél beindul a nyálelválasztás. Hiszen ki tudna nemet mondani egy jó szilvalekváros gombócra?!

Szilva helyett szilvalekvárt tesz a gombócba a magyar séf (Fotó: Jason Briscoe/ unsplash.com – Képünk illusztráció)

Megosztotta ínycsiklandó finomsága receptjét a magyar séf

Bernáth József a Facebook-oldalán tette közzé a szilvalekváros gonbóca receptjét míg a YouTube-csatornáján az elkészítés részleteit osztotat meg.

Szilvalekváros gombóc – hozzávalók két személyre

A zsemlemorzsához:

80 g durva szemű zsemlemorzsa

10 g porcukor

1 csipet őrölt fahéj

15 g vaj

A gombóchoz:

220 g burgonya

3 g finom só

65 g finomliszt

10 g kacsazsír

15 g réteslisz

85 g kemény szilvalekvár

A tálaláshoz:

8 g porcukor

1 csipet őrölt fahéj

Elkészítés:

„A zsemlemorzsához hozzászitáljuk a porcukrot, adunk hozzá egy csipet fahéjat, majd a felolvasztott vajon (amihez adhatunk egy kevés étolajat) folyamatos kevergetés mellett közepesen sötétbarna színűre pirítjuk.

A burgonyát hideg, sós vízben feltesszük főni. Ha felforrt, takarékra vesszük, és körülbelül 20−25 perc alatt puhára főzzük. A megpuhult burgonyát megtörjük és teljesen kihűtjük.

Csak akkor keverhetjük be a gombóc tésztáját, ha a burgonya hideg. Ekkor hozzáadjuk a lisztet, a kacsazsírt, s ha sótlannak találjuk, szórhatunk bele egy csipet finom sót is. Rögtön dolgozhatunk a tésztával. Én csak kézben szoktam elkészíteni a gombócokat, nem nyújtom ki a tésztát. 25−30 g-os darabokat csípek ki belőle, kör alakúra nyomkodom. Mindegyikbe 14-15 g lekvárt kanalazok, és gombóccá formázom. Rétesliszttel meghintett deszkára vagy tálcára teszem őket.

Sós, forró vízben kifőzzük a gombócokat. Ha feljönnek a víz tetejére, onnan számítva még 1 percig érdemes őket tovább főzni, hogy a belsejük is teljesen átmelegedjen.

Kevés olvasztott vajra szedhetjük, de akár rögtön összekeverhetjük a pirított zsemlemorzsával is. Frissen tálaljuk!

Tányéronként felteszünk 3 gombócot, megszórjuk fahéjas porcukorral. Jó étvágyat!” – írja Bernáth József.