Kacsazsírral és szilvalekvárral készíti a gombócot a magyar séf

Szilva helyett szilvalekvárra esküszik Bernáth József. A magyar séf lépésről lépésre megmutatja, hogy készíti a szilvalekváros gombócot.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.01. 15:00
szilvalekvár recept gombóc Bernáth József

Valahogy mindig eltalálja Bernáth József! A magyar séf időről időre olyan ételekkel és receptekkel rukkol elő, melyek láttán mindenkinél beindul a nyálelválasztás. Hiszen ki tudna nemet mondani egy jó szilvalekváros gombócra?!

Szilva helyett szilvalekvárt tesz a gombócba a magyar séf, főz, főzés, konyha
Szilva helyett szilvalekvárt tesz a gombócba a magyar séf (Fotó: Jason Briscoe/ unsplash.com – Képünk illusztráció)

Megosztotta ínycsiklandó finomsága receptjét a magyar séf

Bernáth József a Facebook-oldalán tette közzé a szilvalekváros gonbóca receptjét míg a YouTube-csatornáján az elkészítés részleteit osztotat meg.

Szilvalekváros gombóc – hozzávalók két személyre

A zsemlemorzsához:

  • 80 g durva szemű zsemlemorzsa
  • 10 g porcukor
  • 1 csipet őrölt fahéj
  • 15 g vaj

A gombóchoz:

  • 220 g burgonya
  • 3 g finom só
  • 65 g finomliszt
  • 10 g kacsazsír
  • 15 g réteslisz
  • 85 g kemény szilvalekvár
    A tálaláshoz:
  • 8 g porcukor
  • 1 csipet őrölt fahéj

Elkészítés:

„A zsemlemorzsához hozzászitáljuk a porcukrot, adunk hozzá egy csipet fahéjat, majd a felolvasztott vajon (amihez adhatunk egy kevés étolajat) folyamatos kevergetés mellett közepesen sötétbarna színűre pirítjuk.
A burgonyát hideg, sós vízben feltesszük főni. Ha felforrt, takarékra vesszük, és körülbelül 20−25 perc alatt puhára főzzük. A megpuhult burgonyát megtörjük és teljesen kihűtjük.
Csak akkor keverhetjük be a gombóc tésztáját, ha a burgonya hideg. Ekkor hozzáadjuk a lisztet, a kacsazsírt, s ha sótlannak találjuk, szórhatunk bele egy csipet finom sót is. Rögtön dolgozhatunk a tésztával. Én csak kézben szoktam elkészíteni a gombócokat, nem nyújtom ki a tésztát. 25−30 g-os darabokat csípek ki belőle, kör alakúra nyomkodom. Mindegyikbe 14-15 g lekvárt kanalazok, és gombóccá formázom. Rétesliszttel meghintett deszkára vagy tálcára teszem őket.
Sós, forró vízben kifőzzük a gombócokat. Ha feljönnek a víz tetejére, onnan számítva még 1 percig érdemes őket tovább főzni, hogy a belsejük is teljesen átmelegedjen. 
Kevés olvasztott vajra szedhetjük, de akár rögtön összekeverhetjük a pirított zsemlemorzsával is. Frissen tálaljuk!
Tányéronként felteszünk 3 gombócot, megszórjuk fahéjas porcukorral. Jó étvágyat!” – írja Bernáth József.

 

