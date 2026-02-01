Kacsazsírral és szilvalekvárral készíti a gombócot a magyar séf
Szilva helyett szilvalekvárra esküszik Bernáth József. A magyar séf lépésről lépésre megmutatja, hogy készíti a szilvalekváros gombócot.
Valahogy mindig eltalálja Bernáth József! A magyar séf időről időre olyan ételekkel és receptekkel rukkol elő, melyek láttán mindenkinél beindul a nyálelválasztás. Hiszen ki tudna nemet mondani egy jó szilvalekváros gombócra?!
Megosztotta ínycsiklandó finomsága receptjét a magyar séf
Bernáth József a Facebook-oldalán tette közzé a szilvalekváros gonbóca receptjét míg a YouTube-csatornáján az elkészítés részleteit osztotat meg.
Szilvalekváros gombóc – hozzávalók két személyre
A zsemlemorzsához:
- 80 g durva szemű zsemlemorzsa
- 10 g porcukor
- 1 csipet őrölt fahéj
- 15 g vaj
A gombóchoz:
- 220 g burgonya
- 3 g finom só
- 65 g finomliszt
- 10 g kacsazsír
- 15 g réteslisz
- 85 g kemény szilvalekvár
A tálaláshoz:
- 8 g porcukor
- 1 csipet őrölt fahéj
Elkészítés:
„A zsemlemorzsához hozzászitáljuk a porcukrot, adunk hozzá egy csipet fahéjat, majd a felolvasztott vajon (amihez adhatunk egy kevés étolajat) folyamatos kevergetés mellett közepesen sötétbarna színűre pirítjuk.
A burgonyát hideg, sós vízben feltesszük főni. Ha felforrt, takarékra vesszük, és körülbelül 20−25 perc alatt puhára főzzük. A megpuhult burgonyát megtörjük és teljesen kihűtjük.
Csak akkor keverhetjük be a gombóc tésztáját, ha a burgonya hideg. Ekkor hozzáadjuk a lisztet, a kacsazsírt, s ha sótlannak találjuk, szórhatunk bele egy csipet finom sót is. Rögtön dolgozhatunk a tésztával. Én csak kézben szoktam elkészíteni a gombócokat, nem nyújtom ki a tésztát. 25−30 g-os darabokat csípek ki belőle, kör alakúra nyomkodom. Mindegyikbe 14-15 g lekvárt kanalazok, és gombóccá formázom. Rétesliszttel meghintett deszkára vagy tálcára teszem őket.
Sós, forró vízben kifőzzük a gombócokat. Ha feljönnek a víz tetejére, onnan számítva még 1 percig érdemes őket tovább főzni, hogy a belsejük is teljesen átmelegedjen.
Kevés olvasztott vajra szedhetjük, de akár rögtön összekeverhetjük a pirított zsemlemorzsával is. Frissen tálaljuk!
Tányéronként felteszünk 3 gombócot, megszórjuk fahéjas porcukorral. Jó étvágyat!” – írja Bernáth József.
