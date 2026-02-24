Megszületett a döntés, Szoboszlai jó ismerőse főszerepet kap a Fradinál
Kiderült, az angol bajnokságból érkezik focibíró Budapestre. Chris Kavanagh vezeti csütörtökön a Fradi-Ludogorec meccset.
Angol bíró kapott főszerepet a Ferencváros Európa-ligameccsére. A Fradi-Ludogorec találkozót csütörtökön rendezik (18.45, Tv: M4 Sport), a tét a nyolcaddöntőbe jutás. Az első összecsapást Bulgáriában a hazaiak nyerték 2-1-re. A játékvezető az a Chris Kavanagh lesz Angliából, aki közelről ismerheti Szoboszlai Dominikot.
Kavanagh hazájában a három legjobb bíró között van, ezért számos rangadót bíznak rá. A Liverpool meccsein is gyakran közreműködik, többek között tavaly nyáron a Liverpool-Arsenal meccset vezette. Ő fújta be azt a szabadrúgást, melyből aztán Szoboszlai Dominik a kapuba bombázta a bajnoki egyetlen gólját. Egy másik Liverpool-Arsenalon is főszereplő volt, 2023 karácsonyán egy nyilvánvaló kezezés után nem adott tizenegyest a Poolnak.
Fradi-Ludogorec: ez kell a továbbjutáshoz
A Fradinak az idegenbeli vereség után mindenképpen nyernie kell idehaza. Egygólos siker csak a hosszabbításhoz lenne elég, annál főlényesebb győzelemmel meglenne a továbbjutás. Robbie Keane együttese idén már kétszer fogadta itthon a Ludogorecet, a magyar bajnok 3-0-ra és 3-1-re nyert idehaza.
